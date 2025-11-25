Ancien coéquipier de Victor Wembanyama et Alex Sarr, Théo Pichard rejoint la NM1

C’était un prospect bien connu il y a quelques années, mais qui a quelque peu disparu des radars depuis. Membre de la génération 2005 dorée, Théo Pichard (1,97 m, 20 ans) a été sélectionné trois fois en équipe de France jeunes (Euro U16 et U18, et Coupe du monde U17), et passé trois ans dans le roster du Pôle France en NM1, au sein duquel il a fini capitaine. Tout ça a eu lieu entre 2020 et 2023. Il a notamment côtoyé Victor Wembanyama, Alexandre Sarr ou encore Nolan Traoré dans ces équipes.

Un meneur atypique

Mais depuis, le meneur au profil atypique a rejoint les centres de formation de Monaco et Orléans, sans grand succès. Après une cinquantaine de minutes jouées en professionnel en deux saisons et deux mois, il va prendre son envol. Pichard va en effet retourner en NM1 pour rejoindre Charleville-Mézières, d’après une information de Yannis Bourgeois que nous sommes en mesure de confirmer. Sa signature est en cours de finalisation.

La saison dernière, le meneur gestionnaire jouait à plein-temps en Espoirs ÉLITE 2 avec l’OLB, où il compilait 10,7 points à 52,9% aux tirs (dont 18,5% à 3-points), 5,7 rebonds, 8,3 passes décisives et 1,7 interception. Il se concentrait sur ses qualités de passeur pour faire tourner l’équipe, qui est allée jusqu’au Final Four. On l’a notamment vu réussir huit double-double, et s’approcher plusieurs fois du triple-double. « Ma force numéro 1 est le QI basket et de voir le jeu. Avoir beaucoup de minutes en Espoirs Pro B me permet de tenter beaucoup de choses, entre trouver les joueurs les mieux démarqués, sans s’oublier personnellement non plus quand je suis ouvert » nous expliquait-il dans une interview en mars dernier.

Enfin du temps de jeu à la clé ?

Mais il n’a jamais réussi à confirmer cela en professionnel. Sur ce début 2025/26, Lamine Kébé qui était pourtant son coach à l’INSEP que 17 minutes cumulées en Pro B en… 7 matchs. Le temps de marquer un seul petit point. « J’aspire à jouer complétement en Pro B la saison prochaine. J’avais signé un contrat 1 + 1, on commence à discuter pour trouver une solution dans la continuité. Ça me tient à cœur de rester ici avec des gens qui m’ont relancé, que je connais depuis longtemps, avec qui j’apprécie travailler » annonçait-il pourtant en mars.

Cette nouvelle opportunité en NM1 devrait lui permettre d’enfin fouler les parquets professionnels avec plus de régularité. Charleville-Mézières, actuellement 11e de la Poule B en NM1, devrait avoir besoin de ses services. Notamment car l’équipe qui a arraché son maintien la saison dernière a le pire différentiel de points de tout le championnat (-153), et a commencé sa saison par 10 défaites en 11 matchs. Celui qui joue aussi en 3×3 avec l’EDF U21 va donc avoir l’opportunité de s’illustrer pour enfin prendre son envol.