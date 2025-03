ITW Théo Pichard, de « l’échec » monégasque à « la renaissance » orléanaise

Lancé par Jean-Aimé Toupane en 2020 puis par Lamine Kebe de 2021 à 2023 au Pôle France, Théo Pichard (1,97 m, 19 ans) a lancé sa carrière professionnelle à Monaco en 2023/2024. Natif d’Orléans (« le GM (Philippe Pezet) été un de mes premiers coach, j’ai presque commencé le basket avec lui »), Théo a rejoint l’OLB à l’intersaison pour un nouveau départ après 9 mois sans jouer. Alors qu’il cartonne en Espoirs Pro B (17 passes décisives le week-end dernier), Théo est revenu sur son parcours pour BeBasket.

Ses années au Pôle France

« J’ai fait mes 3 années au Pôle France. La première année, particulière avec le Covid, j’ai réussi à faire mes premières entrées en NM1 en fin de saison sous Jean-Aimé Toupane, avant qu’il ne renne l’équipe de France Féminine. En deuxième année, ça s’est bien passé avec Lamine (Kebe) comme entraineur. On a gagné l’EuroLeague junior et fait une des saisons avec le plus de victoires en NM1 avec la nouvelle formule. En dernière année, j’étais capitaine de l’équipe et davantage de responsabilités. J’ai eu un déclic mi-saison où j’ai pris conscience de mon identité de joueur, de mes points forts : un joueur complet capable de faire pas mal de passes décisives (notamment 13 sur un match à Chartres). »

Ses 3 étés en équipe de France jeunes

« En 2021, on a remporté l’Euro Challenger l’année du Covid. En 2022, on fini troisième de la Coupe du Monde U17 en perdant en demi-finale contre l’Espagne en Espagne. Ce n’est jamais facile mais il y avait de la déception.

Enfin, en U18 on a fini à la pire place, quatrième. Ce n’était pas mérité mais en même temps, il nous manquait plein d’ingrédients pour faire mieux… »

Sur son choix de rejoindre Monaco

« Monaco m’a avant tout présenté un projet où j’allais pouvoir l’entraîner avec les pros. C’était intéressant de pouvoir s’entraîner avec les meilleurs joueurs d’Europe. Je pensais que c’était aussi intéressant d’avoir une saison de plus pour travailler physiquement, jouer plus dur.. À 18 ans, je pense que mon corps n’étant pas encore suffisamment prêt pour rejoindre un club de Pro B avec des minutes par exemple. Je n’avais pas encore d’agent à ce moment-là, j’ai bien réfléchi et échangé avec les gens du pôle France et notamment mes anciens coachs, Aimé et Lamine.

Au final, j’ai fait une saison quasi blanche car je me suis rapidement blessé, au genou notamment. Ça a été difficile, un échec personnel. C’est dur à accepter au début. Je n’ai pas pu beaucoup progresser dans le basket, étant blessé, mais j’ai beaucoup progressé mentalement. Puis en fin de saison, on s’est mis d’accord pour arrêter avec Monaco. »

Sur son « retour » à Orléans

« Revenir à Orléans, c’est une renaissance. Je reviens de loin après cette année blanche et peu de clubs qui se sont renseignés. Ça s’est fait un peu au dernier moment, fin août. C’est aussi grâce à mes agents, Olivier Mazet et Emmanuel Esso, qui ont fait un gros travail.

Je suis au contact des pros au quotidien, ça a été tenu ! C’est facile de s’entraîner tous les jours et de se battre quand on te laisse ta chance. En revenant à Orléans, je m’étais fixé plusieurs objectifs : reprendre du plaisir – c’est fait -, reprendre un physique de sportif de haut niveau – j’ai perdu presque 10 kilos depuis le début de saison -, reprendre de la confiance et performer. Après 9 mois, je suis très content et reviens à un bon niveau. »

Sur sa saison en Espoirs Pro B

« Même si le niveau peut varier, ce n’est jamais facile, il faut jouer ! Il y a un an, je n’avais rien. Là, je suis reconnaissant de ce que Nicolas Guerin (coach espoirs) me donne. Il m’a fait confiance dès le début. Ma force numéro 1 est le QI basket et de voir le jeu. Avoir beaucoup de minutes en Espoirs Pro B me permet de tenter beaucoup de choses, entre trouver les joueurs les mieux démarqués, sans s’oublier personnellement non plus quand je suis ouvert.

On va essayer de finir fort jusqu’à la fin de saison, avant d’aspirer à jouer complétement en Pro B la saison prochaine. J’avais signé un contrat « 1 + 1 », on commence à discuter pour trouver une solution dans la continuité. Ça me tient à cœur de rester ici avec des gens qui m’ont relancé, que je connais depuis longtemps, avec qui j’apprécie travailler. Je travaille tous les jours pour mériter ça. »