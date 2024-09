Fin d’aventure prématurée à l’AS Monaco pour Théo Pichard : direction Orléans

Grosse prise du centre de formation de l’AS Monaco l’année dernière, Théo Pichard (1,97 m, 19 ans) ne se sera finalement pas éternisé sur le Rocher. Alors qu’il disposait toujours d’un contrat avec la Roca Team, finaliste du Trophée du Futur, les deux parties ont souhaité mettre un terme à leur collaboration.

Successivement blessé au genou puis à la cheville, le vainqueur de l’EuroChallengers U16 2021 (avec la génération Risacher – Sarr) a pratiquement passé toute la saison à l’infirmerie, ne disputant que 10 matchs avec les Espoirs (7,2 points à 43%, 3,2 rebonds et 5,2 passes décisives) et un seul avec les pros (une minute à Chalon-sur-Saône fin septembre). Il n’était plus revenu sur les parquets depuis le 18 novembre.

Pour tenter de rebondir, l’ancien pensionnaire du Pôle France a choisi de jouer la fibre locale. Sparring-partner de l’Orléans Loiret Basket depuis le début de la préparation, comme Timothé Crusol, il a finalement été engagé par le club du Loiret avec un contrat stagiaire. Il évoluera ainsi en Espoirs Pro B et pourra être au contact de l’équipe pro. Un vrai retour aux sources pour lui puisqu’il a démarré le basket à Fleury-les-Aubrais, en périphérie d’Orléans, avec Philippe Pezet, l’actuel GM de l’OLB, avant de transiter par Boigny, où il a été entraîné par Pierre Tillay, désormais adjoint de Lamine Kebé en Pro B. Ex-membre du Pôle Espoirs d’Orléans, il a même défendu les couleurs du club en U15, entre 2018 et 2020.