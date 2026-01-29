Recherche
NBA

« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach

Moussa Diabaté a livré l'un des matchs les plus aboutis de sa carrière NBA face aux Grizzlies, au point de recevoir des éloges appuyés de son entraîneur.
00h00
Résumé
« La passion, la joie et l'énergie avec laquelle il joue, c'est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach

Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA

Crédit photo : © Matthew Smith-Imagn Images

Auteur d’un gros match face aux Grizzlies, Moussa Diabaté (2,08 m, 24 ans) a marqué les esprits dans la victoire des Hornets (112-97). Dans une saison où Charlotte montre des progrès, l’intérieur français s’impose de plus en plus comme une valeur sûre, aussi bien par son impact statistique que par l’énergie qu’il diffuse au sein du groupe.

– Journée 29012026

Un match référence pour Moussa Diabaté

Face à Memphis, l’intérieur tricolore a été omniprésent. Avec 18 points, mais surtout 20 rebonds (son record en NBA) – dont 8 offensifs ! -, Moussa Diabaté a pesé des deux côtés du terrain, avec une efficacité remarquable (8/9 au tir). À cette ligne s’ajoutent 2 passes décisives, 2 interceptions et un contre.

La soirée avait décidément un goût particulier pour le natif de Paris, qui s’est même offert un tir à 3-points réussi, alors qu’il n’en avait pas tenté un seul depuis le début de la saison. Une performance complète, symbole de sa montée en puissance.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
18
PTS
19
REB
2
PDE
MEM
97 112
CHA


Une éclaircie dans la saison des Hornets

Dans une saison délicate où les Charlotte Hornets ont déjà gagné plus de rencontres qu’en 2024-2025, avec un bilan de 20 victoires en 48 rencontres, Moussa Diabaté fait figure de point lumineux. Passé par Charenton, comme d’autres Français évoluant aujourd’hui en NBA, l’intérieur apporte une constance et une intensité précieuses.

LIRE AUSSI

Son activité au rebond en est l’illustration la plus parlante. Moussa Diabaté est l’une des valeurs sures de la grande ligue au rebond, et se classe devant des joueurs pourtant très référencés dans ce domaine comme Jarrett Allen ou Nic Claxton.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Moussa Diabaté.jpg
Moussa DIABATÉ
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 24 ans (21/01/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
8,4
#221
REB
8,5
#27
PD
1,4
#268

Les mots forts de Charles Lee

Cette performance n’a pas laissé indifférent son entraîneur, Charles Lee, qui a tenu à souligner l’impact humain et collectif de son joueur en conférence de presse d’après-match.

« Ça veut dire beaucoup pour moi en tant que coach, pour nous en tant que franchise, et pour ses coéquipiers. Je suis tellement heureux pour lui. Je suis fier de lui, et je suis très reconnaissant d’avoir la chance de le coacher. C’est tellement plaisant de le voir jouer et se donner à fond. […] La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant, et c’est même inspirant. Tout notre groupe se rassemble autour de lui. »

Des mots forts qui traduisent l’importance grandissante de Moussa Diabaté dans le projet des Hornets, au-delà même des statistiques.

