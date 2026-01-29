Le Panathinaïkos privé du MVP de l’EuroLeague chez l’ASVEL, Ergin Ataman se méfie de ce match « dangereux »

En déplacement à Villeurbanne, le Panathinaikos aborde la rencontre face à l’ASVEL avec un paramètre majeur à gérer : l’absence de Kendrick Nunn (1,95 m, 30 ans). Dans une période d’irrégularité pour le club grec, ce match d’EuroLeague face à une équipe lyonnaise revigorée par l’arrivée de nouveaux joueurs prend une importance particulière.

Un Panathinaikos sans Nunn, des ajustements attendus

Privé de son leader offensif, le Panathinaikos va devoir se réinventer de l’autre côté du terrain. Présent en conférence de presse, l’entraîneur Ergin Ataman a insisté sur l’impact direct de cette absence.

« La défense est importante, mais offensivement, sans Nunn, nous devons trouver des solutions. Ce sera la clé. Nous ne devons pas les laisser courir et marquer des points faciles en transition », a expliqué le technicien turc, dans des propos rapportés par Petar Gardovic.

Si Kendrick Nunn est resté à Athènes, Richaun Holmes, Dinos Mitoglou et Cedi Osman ont bien effectué le déplacement, offrant quelques garanties dans la rotation.

Kendrick Nunn is OUT for Panathinaikos EuroLeague game vs ASVEL. Richaun Holmes, Dinos Mitoglou and Cedi Osman traveled to France with the team. — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) January 29, 2026

Villeurbanne, un déplacement piégeux

Face à eux, l’ASVEL présente un profil qui incite à la prudence. Renforcée récemment par les arrivées de Paul Eboua (2,02 m, 25 ans) et Braian Angola (1,98 m, 31 ans), l’équipe villeurbannaise montre un visage accrocheur à domicile.

« Le match contre l’ASVEL est clairement dangereux. Ils ont deux nouveaux joueurs qui ont bien commencé. De plus, à domicile, ils jouent pour gagner jusqu’à la dernière seconde. Ils se battent dur », a prévenu Ataman.

L’ancien coach de l’Anadolu Efes Istanbul a également pointé les qualités offensives de la ligne arrière rhodanienne, notamment Glynn Watson Jr. et Thomas Heurtel :

« Ils ont des shooteurs très dangereux — Watson, et surtout Heurtel — qui, lorsqu’ils sont sur le terrain, jouent à un rythme élevé et avec beaucoup de capacités athlétiques ».

Un match clé dans une saison irrégulière

Au-delà de l’adversaire, Ergin Ataman a reconnu les difficultés de son équipe face à des formations moins bien classées cette saison.

« Malheureusement, cette saison, nous avons perdu beaucoup de matches contre des équipes qui ne sont pas en haut du classement. C’est pour cela que nous voulons jouer les grands matches contre les équipes du sommet », a-t-il conclu.

Dans ce contexte, ce déplacement à Villeurbanne représente un vrai test de maturité pour le Panathinaikos, privé de Kendrick Nunn mais déterminé à se rassurer en EuroLeague.