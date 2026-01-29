Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Un ancien de l’ASVEL signe un gros carton en EuroCup

EuroCup - Ancien joueur de l’ASVEL, Retin Obasohan réalise un début d’année 2026 tonitruant sous le maillot de Manresa. L’arrière belge s’est encore illustré en EuroCup, confirmant une dynamique statistique impressionnante.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un ancien de l’ASVEL signe un gros carton en EuroCup

Retin Obasohan réalise un début d’année 2026 phénoménal

Crédit photo : EuroCup

Passé par l’ASVEL lors de la saison 2022-2023, Retin Obasohan (1,88 m, 32 ans) continue de faire parler de lui sur les parquets européens. Ce mardi, avec Manresa, l’international belge a livré une nouvelle performance majuscule en EuroCup, symbole d’un mois de janvier particulièrement prolifique.

Une nouvelle démonstration en EuroCup

Face à Cluj, Retin Obasohan n’a laissé aucune place au doute. L’arrière a compilé 29 points à 7/11 au tir, auxquels il a ajouté 3 rebonds et 4 passes décisives, jouant un rôle majeur dans la victoire de Manresa.

Retin OBASOHAN
Retin OBASOHAN
29
PTS
3
REB
4
PDE
Logo EuroCup
MAN
101 99
UBT

Un succès précieux qui permet aux Catalans de s’installer à la 3e place du groupe A, derrière l’Hapoel Jérusalem, et de valider au minimum leur billet pour le play-in de l’EuroCup.

 

Un mois de janvier statistiquement hors normes

Si cette sortie à 29 points impressionne, elle n’est même pas la plus aboutie du mois pour l’ancien Villeurbannais. Le 10 janvier, Retin Obasohan avait établi son record en carrière professionnelle avec 32 points inscrits face à Breogan en Liga Endesa.

Depuis le début de l’année civile, le natif d’Anvers affiche ainsi 19,6 points de moyenne toutes compétitions confondues, confirmant son statut de leader offensif à Manresa, alors que le meneur titulaire Hugo Benitez (1,92 m, 25 ans) est bloqué à l’infirmerie.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Retin Obasohan.jpg
Retin OBASOHAN
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 32 ans (06/07/1993)

Nationalités:

logo bel.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
12
#32
REB
2,2
#156
PD
2
#63

Un passage contrasté en France avec l’ASVEL

En France, Retin Obasohan n’aura passé qu’une saison, en 2022-2023, mais elle aura été dense. Avec l’ASVEL, il a remporté la Leaders Cup 2023, disputé une finale de Coupe de France perdue face à Monaco et atteint les demi-finales du championnat de France, éliminé par les Metropolitans 92.

Depuis, il a évolué à Tortone en Italie, avant de s’installer à Manresa en 2024.

EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Retin Obasohan réalise un début d'année 2026 phénoménal
EuroCup
00h00Un ancien de l’ASVEL signe un gros carton en EuroCup
Gavin Ware et le Limoges CSP se déplacent à Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00ITW Gavin Ware (Limoges) : « Rester dans course pour accéder aux playoffs »
Le Prince Albert II, lors de sa venue à Gaston Médecin pour assister au match de Monaco contre le Bayern Munich
Betclic ELITE
00h00Crise à l’AS Monaco : la Principauté prête à reprendre la main
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Zacharie Perrin et Hambourg en sont à quatre victoires de suite
EuroCup
00h00Et de 4 pour Hambourg ! Les Towers enchaînent aussi en EuroCup, Zacharie Perrin encore précieux
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
Sasha Derradji a été très performant face à Berck
NM1
00h00Non éligible pour le Young Star Game, Sasha Derradji claque son record de points face à Berck
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse confirme sa renaissance avec une victoire à Villeneuve d’Ascq !
EuroLeague Féminine
00h00Grâce à un énorme come-back en trois minutes, Basket Landes sera au Final 6 de l’EuroLeague !
1 / 0
Livenews NBA
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.
NBA
00h00Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
Le natif d'Akron n'a pu retenir ses larmes face à l'ovation du public de Cleveland.
NBA
00h00LeBron James ému lors de son retour à Cleveland, les Cavaliers dominent 129-99
Cette victoire met fin à une série difficile de quatre défaites consécutives pour l'équipe floridienne.
NBA
00h00Paolo Banchero mène Orlando à la victoire contre Miami 133-124
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
1 / 0