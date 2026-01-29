Un ancien de l’ASVEL signe un gros carton en EuroCup

Passé par l’ASVEL lors de la saison 2022-2023, Retin Obasohan (1,88 m, 32 ans) continue de faire parler de lui sur les parquets européens. Ce mardi, avec Manresa, l’international belge a livré une nouvelle performance majuscule en EuroCup, symbole d’un mois de janvier particulièrement prolifique.

.@BasquetManresa grabbed a win that makes waves in the race 💥#RoadToGreatness pic.twitter.com/D4XkHXayMP — BKT EuroCup (@EuroCup) January 28, 2026

Une nouvelle démonstration en EuroCup

Face à Cluj, Retin Obasohan n’a laissé aucune place au doute. L’arrière a compilé 29 points à 7/11 au tir, auxquels il a ajouté 3 rebonds et 4 passes décisives, jouant un rôle majeur dans la victoire de Manresa.

Un succès précieux qui permet aux Catalans de s’installer à la 3e place du groupe A, derrière l’Hapoel Jérusalem, et de valider au minimum leur billet pour le play-in de l’EuroCup.

Un mois de janvier statistiquement hors normes

Si cette sortie à 29 points impressionne, elle n’est même pas la plus aboutie du mois pour l’ancien Villeurbannais. Le 10 janvier, Retin Obasohan avait établi son record en carrière professionnelle avec 32 points inscrits face à Breogan en Liga Endesa.

Depuis le début de l’année civile, le natif d’Anvers affiche ainsi 19,6 points de moyenne toutes compétitions confondues, confirmant son statut de leader offensif à Manresa, alors que le meneur titulaire Hugo Benitez (1,92 m, 25 ans) est bloqué à l’infirmerie.

PROFIL JOUEUR Retin OBASOHAN Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 32 ans (06/07/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 12 #32 REB 2,2 #156 PD 2 #63

Un passage contrasté en France avec l’ASVEL

En France, Retin Obasohan n’aura passé qu’une saison, en 2022-2023, mais elle aura été dense. Avec l’ASVEL, il a remporté la Leaders Cup 2023, disputé une finale de Coupe de France perdue face à Monaco et atteint les demi-finales du championnat de France, éliminé par les Metropolitans 92.

Depuis, il a évolué à Tortone en Italie, avant de s’installer à Manresa en 2024.