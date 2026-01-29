Recherche
EuroLeague

La Virtus Bologne sans son joueur vedette à Monaco

EuroLeague - Carsen Edwards ne voyagera pas dans la Principauté. Le meilleur marqueur de la Virtus Bologne manquera le match de EuroLeague contre l'AS Monaco en raison d'une maladie qui l'avait déjà tenu éloigné des parquets lors du dernier match à Crémone.
00h00
La Virtus Bologne sans son joueur vedette à Monaco

Carsen Edwards est forfait pour le déplacement de la Virtus Bologne à Monaco

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Virtus Bologne devra composer sans son arme offensive principale pour le déplacement à Monaco. Carsen Edwards, déjà absent lors du match à Crémone en raison d’un repos programmé et d’une forte fièvre, ne sera pas du voyage dans la Principauté selon les informations rapportées par Stadio et Carlino.

PROFIL JOUEUR
Carsen EDWARDS
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 27 ans (12/03/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
18,5
#5
REB
2,2
#163
PD
1,8
#94

Un coup dur pour l’attaque de la Virtus

L’absence d’Edwards a été indirectement confirmée ce mercredi soir, lorsque le joueur américain, initialement prévu pour participer à un événement promotionnel du club, a été remplacé au pied levé par Alston. Cette défection prive la Virtus de son principal créateur de jeu et de son meilleur marqueur, obligeant l’équipe à revoir ses plans offensifs.

Sans leur option offensive numéro un, les Bianconeri perdent en création de tirs et en points, mais cette absence ouvre également des opportunités dans la rotation. L’ancien Manceau Matt Morgan (1,89 m, 28 ans), le remplaçant naturel d’Edwards, devrait voir son temps de jeu augmenter considérablement et hériter de responsabilités offensives accrues.

Alston devrait également bénéficier de minutes supplémentaires, après un début prometteur sous le maillot de la Virtus. Le joueur apportera ses qualités habituelles – énergie, physique et impact des deux côtés du terrain – alors que l’équipe cherchera à compenser l’absence de son leader offensif par un effort collectif.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Matt Morgan.jpg
Matt MORGAN
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 28 ans (07/11/1997)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
13,1
#36
REB
1,3
#245
PD
2
#83

L’incertitude plane également sur Smailagic

Outre l’absence confirmée d’Edwards, l’état de santé d’Alen Smailagic reste également incertain pour ce déplacement européen. La disponibilité du joueur serbe n’est pas encore déterminée, ce qui pourrait compliquer davantage les plans tactiques de la Virtus pour affronter Monaco.

Cette situation d’infirmerie tombe au plus mal moment pour la Virtus Bologne, qui doit maintenir son niveau en EuroLeague face à une équipe monégasque toujours redoutable à domicile malgré ses graves problèmes en interne. L’équipe italienne devra puiser dans ses ressources collectives pour pallier ces absences importantes.

Monaco
Monaco
Suivre

