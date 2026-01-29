La Virtus Bologne sans son joueur vedette à Monaco

La Virtus Bologne devra composer sans son arme offensive principale pour le déplacement à Monaco. Carsen Edwards, déjà absent lors du match à Crémone en raison d’un repos programmé et d’une forte fièvre, ne sera pas du voyage dans la Principauté selon les informations rapportées par Stadio et Carlino.

PROFIL JOUEUR Carsen EDWARDS Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 27 ans (12/03/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 18,5 #5 REB 2,2 #163 PD 1,8 #94

Un coup dur pour l’attaque de la Virtus

L’absence d’Edwards a été indirectement confirmée ce mercredi soir, lorsque le joueur américain, initialement prévu pour participer à un événement promotionnel du club, a été remplacé au pied levé par Alston. Cette défection prive la Virtus de son principal créateur de jeu et de son meilleur marqueur, obligeant l’équipe à revoir ses plans offensifs.

Sans leur option offensive numéro un, les Bianconeri perdent en création de tirs et en points, mais cette absence ouvre également des opportunités dans la rotation. L’ancien Manceau Matt Morgan (1,89 m, 28 ans), le remplaçant naturel d’Edwards, devrait voir son temps de jeu augmenter considérablement et hériter de responsabilités offensives accrues.

Alston devrait également bénéficier de minutes supplémentaires, après un début prometteur sous le maillot de la Virtus. Le joueur apportera ses qualités habituelles – énergie, physique et impact des deux côtés du terrain – alors que l’équipe cherchera à compenser l’absence de son leader offensif par un effort collectif.

PROFIL JOUEUR Matt MORGAN Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 28 ans (07/11/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 13,1 #36 REB 1,3 #245 PD 2 #83

L’incertitude plane également sur Smailagic

Outre l’absence confirmée d’Edwards, l’état de santé d’Alen Smailagic reste également incertain pour ce déplacement européen. La disponibilité du joueur serbe n’est pas encore déterminée, ce qui pourrait compliquer davantage les plans tactiques de la Virtus pour affronter Monaco.

Cette situation d’infirmerie tombe au plus mal moment pour la Virtus Bologne, qui doit maintenir son niveau en EuroLeague face à une équipe monégasque toujours redoutable à domicile malgré ses graves problèmes en interne. L’équipe italienne devra puiser dans ses ressources collectives pour pallier ces absences importantes.