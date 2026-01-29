Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »

Le 24 janvier, Derrick Rose a vu son numéro 1 retiré au United Center par les Chicago Bulls. Une cérémonie forte en émotions, marquée par la présence de toute une génération dorée de la franchise, et longuement commentée dans First Team par Nicolas Batum et Erwan Abautret.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »

Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014

Crédit photo : © Mike DiNovo-Imagn Images

Le 24 janvier restera une date à part dans l’histoire des Chicago Bulls. Devant un United Center comble, la franchise de l’Illinois a officiellement retiré le maillot de Derrick Rose, symbole d’une ère aussi brillante que tragique. Dans First Team, Nicolas Batum, invité de l’émission, est revenu sur cette cérémonie rare et sur l’impact immense laissé par D-Rose dans la NBA du début des années 2010.

Une cérémonie chargée d’histoire et d’émotion

La soirée a rassemblé presque toute l’équipe des Bulls version 2011, celle qui avait fait renaître l’espoir à Chicago. Tom Thibodeau, Joakim Noah, Luol Deng, Taj Gibson ou encore Kirk Hinrich étaient présents pour célébrer celui qui avait porté la franchise au sommet de la conférence Est.

Rookie de l’Année en 2008, MVP de la saison régulière en 2011, Derrick Rose incarnait alors le futur de la NBA. Son axe 1-5 formé avec Joakim Noah, Chicago avait atteint la finale de conférence en 2011, au terme d’une saison régulière exceptionnelle.

Entre 2008 et 2016, les Bulls ont vécu un renouveau une décennie après la fin de l’ère Jordan, avec autour de Rose des joueurs majeurs comme Carlos Boozer, Luol Deng, puis plus tard Pau Gasol ou Jimmy Butler.

LIRE AUSSI

Le MVP 2011, un débat vite refermé

Invité à revenir sur ce titre de MVP parfois discuté, Nicolas Batum a été clair dans First Team :

« Ils étaient très forts, ils montaient pendant que le Miami Heat et les Boston Celtics étaient au sommet. C’est vraiment la signature de Carlos Boozer et de Kyle Korver qui ont tout changé. Ils étaient devenus une machine.

MVP le plus surcoté de l’histoire ? Je ne pense pas. Pour l’avoir vécu en live, c’était incroyable. C’était une bombe. Ils étaient numéro 1 avec le meilleur bilan de toute la NBA. C’était le leader, il faisait des trucs extraordinaires. Défensivement, c’était monstrueux. Ils étaient costauds, ils étaient forts, et c’était lui le plus fort… donc non, ce n’est pas surcoté. »

Même analyse du côté d’Erwan Abautret :

« C’est sans doute le MVP le plus surprenant, et au bout d’un moment, quand tu es MVP tu ne peux pas être surcoté. C’est le meilleur joueur d’une équipe qui fait 62 victoires dans une conférence Est où il y a les Celtics et le Heat. LeBron James fait une saison monumentale, mais ça ne rend en aucun cas celui de Derrick Rose surcoté. »

Des chiffres et une carrière marquée par les blessures

Sur le plan statistique, Derrick Rose aura disputé sept saisons sous le maillot des Bulls, pour 406 matchs en saison régulière : 19,7 points, 3,7 rebonds, 6,2 passes décisives, 0,8 interception et 0,4 contre de moyenne. Il a également été sélectionné à trois reprises au All-Star Game (2010, 2011, 2012).

Sa saison phare reste évidemment celle de 2011 où il tournait à 25 points, 4,1 rebonds, 7,7 passes, 1 interception et 0,6 contre de moyenne sur 81 rencontres.

Mais le tournant de sa carrière reste ce premier match des playoffs 2012 face aux Philadelphia 76ers, marqué par une rupture du ligament croisé antérieur. La première d’une longue série de blessures au genou, qui ont freiné un potentiel exceptionnel et conduit Chicago à le transférer à l’intersaison 2016, en même temps que Joakim Noah.

« C’est une histoire crève-cœur mais ça reste une belle histoire », résume Erwan Abautret.

Le souvenir marquant de Nicolas Batum

Nicolas Batum a également partagé une anecdote personnelle, remontant à leur confrontation au Hoop Summit :

« J’ai joué au Hoop Summit contre Derrick Rose. À l’époque il n’y avait pas les mixtapes. J’étais le meilleur joueur du championnat d’Europe (U18), j’arrive à Memphis en confiance. Je suis titulaire, je prends numéro 6. Et je me prend une VITESSE. Je défends tout terrain, je fais faute, et il fait un moulin. Je n’avais jamais vu ça de ma vie, un meneur faire un moulin. C’est comme ça que j’ai connu D-Rose. »

Une action qui résume, à elle seule, l’explosivité hors norme du meneur de Chicago.

Et maintenant, d’autres légendes en attente

Avec le retrait du numéro 1 de Derrick Rose, les Bulls continuent d’honorer leur histoire récente. D’autres noms restent néanmoins en attente à Chicago, comme Joakim Noah ou Dennis Rodman, et pourraient un jour, eux aussi, voir leur maillot rejoindre le plafond du United Center à côté de Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33) et maintenant Derrick Rose (1).

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Retin Obasohan réalise un début d'année 2026 phénoménal
EuroCup
00h00Un ancien de l’ASVEL signe un gros carton en EuroCup
Gavin Ware et le Limoges CSP se déplacent à Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00ITW Gavin Ware (Limoges) : « Rester dans course pour accéder aux playoffs »
Le Prince Albert II, lors de sa venue à Gaston Médecin pour assister au match de Monaco contre le Bayern Munich
Betclic ELITE
00h00Crise à l’AS Monaco : la Principauté prête à reprendre la main
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Zacharie Perrin et Hambourg en sont à quatre victoires de suite
EuroCup
00h00Et de 4 pour Hambourg ! Les Towers enchaînent aussi en EuroCup, Zacharie Perrin encore précieux
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
Sasha Derradji a été très performant face à Berck
NM1
00h00Non éligible pour le Young Star Game, Sasha Derradji claque son record de points face à Berck
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse confirme sa renaissance avec une victoire à Villeneuve d’Ascq !
EuroLeague Féminine
00h00Grâce à un énorme come-back en trois minutes, Basket Landes sera au Final 6 de l’EuroLeague !
1 / 0
Livenews NBA
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.
NBA
00h00Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
Le natif d'Akron n'a pu retenir ses larmes face à l'ovation du public de Cleveland.
NBA
00h00LeBron James ému lors de son retour à Cleveland, les Cavaliers dominent 129-99
Cette victoire met fin à une série difficile de quatre défaites consécutives pour l'équipe floridienne.
NBA
00h00Paolo Banchero mène Orlando à la victoire contre Miami 133-124
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
1 / 0