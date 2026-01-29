Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »

Le 24 janvier restera une date à part dans l’histoire des Chicago Bulls. Devant un United Center comble, la franchise de l’Illinois a officiellement retiré le maillot de Derrick Rose, symbole d’une ère aussi brillante que tragique. Dans First Team, Nicolas Batum, invité de l’émission, est revenu sur cette cérémonie rare et sur l’impact immense laissé par D-Rose dans la NBA du début des années 2010.

Quand Derrick Rose découvre la bannière qui sera accrochée au plafond de la salle des Bulls demain soir🌹🤩 L’occasion de retrouver ses anciens coéquipiers : Joakim Noah, Taj Gibson et Kirk Hinrich. pic.twitter.com/eIADOm2qY0 — First Team (@FirstTeam101) January 23, 2026

Une cérémonie chargée d’histoire et d’émotion

La soirée a rassemblé presque toute l’équipe des Bulls version 2011, celle qui avait fait renaître l’espoir à Chicago. Tom Thibodeau, Joakim Noah, Luol Deng, Taj Gibson ou encore Kirk Hinrich étaient présents pour célébrer celui qui avait porté la franchise au sommet de la conférence Est.

Rookie de l’Année en 2008, MVP de la saison régulière en 2011, Derrick Rose incarnait alors le futur de la NBA. Son axe 1-5 formé avec Joakim Noah, Chicago avait atteint la finale de conférence en 2011, au terme d’une saison régulière exceptionnelle.

Entre 2008 et 2016, les Bulls ont vécu un renouveau une décennie après la fin de l’ère Jordan, avec autour de Rose des joueurs majeurs comme Carlos Boozer, Luol Deng, puis plus tard Pau Gasol ou Jimmy Butler.

Le MVP 2011, un débat vite refermé

Invité à revenir sur ce titre de MVP parfois discuté, Nicolas Batum a été clair dans First Team :

« Ils étaient très forts, ils montaient pendant que le Miami Heat et les Boston Celtics étaient au sommet. C’est vraiment la signature de Carlos Boozer et de Kyle Korver qui ont tout changé. Ils étaient devenus une machine.

MVP le plus surcoté de l’histoire ? Je ne pense pas. Pour l’avoir vécu en live, c’était incroyable. C’était une bombe. Ils étaient numéro 1 avec le meilleur bilan de toute la NBA. C’était le leader, il faisait des trucs extraordinaires. Défensivement, c’était monstrueux. Ils étaient costauds, ils étaient forts, et c’était lui le plus fort… donc non, ce n’est pas surcoté. »

Même analyse du côté d’Erwan Abautret :

« C’est sans doute le MVP le plus surprenant, et au bout d’un moment, quand tu es MVP tu ne peux pas être surcoté. C’est le meilleur joueur d’une équipe qui fait 62 victoires dans une conférence Est où il y a les Celtics et le Heat. LeBron James fait une saison monumentale, mais ça ne rend en aucun cas celui de Derrick Rose surcoté. »

Des chiffres et une carrière marquée par les blessures

Sur le plan statistique, Derrick Rose aura disputé sept saisons sous le maillot des Bulls, pour 406 matchs en saison régulière : 19,7 points, 3,7 rebonds, 6,2 passes décisives, 0,8 interception et 0,4 contre de moyenne. Il a également été sélectionné à trois reprises au All-Star Game (2010, 2011, 2012).

Sa saison phare reste évidemment celle de 2011 où il tournait à 25 points, 4,1 rebonds, 7,7 passes, 1 interception et 0,6 contre de moyenne sur 81 rencontres.

Mais le tournant de sa carrière reste ce premier match des playoffs 2012 face aux Philadelphia 76ers, marqué par une rupture du ligament croisé antérieur. La première d’une longue série de blessures au genou, qui ont freiné un potentiel exceptionnel et conduit Chicago à le transférer à l’intersaison 2016, en même temps que Joakim Noah.

« C’est une histoire crève-cœur mais ça reste une belle histoire », résume Erwan Abautret.

Le souvenir marquant de Nicolas Batum

Nicolas Batum a également partagé une anecdote personnelle, remontant à leur confrontation au Hoop Summit :

« J’ai joué au Hoop Summit contre Derrick Rose. À l’époque il n’y avait pas les mixtapes. J’étais le meilleur joueur du championnat d’Europe (U18), j’arrive à Memphis en confiance. Je suis titulaire, je prends numéro 6. Et je me prend une VITESSE. Je défends tout terrain, je fais faute, et il fait un moulin. Je n’avais jamais vu ça de ma vie, un meneur faire un moulin. C’est comme ça que j’ai connu D-Rose. »

Une action qui résume, à elle seule, l’explosivité hors norme du meneur de Chicago.

Et maintenant, d’autres légendes en attente

Avec le retrait du numéro 1 de Derrick Rose, les Bulls continuent d’honorer leur histoire récente. D’autres noms restent néanmoins en attente à Chicago, comme Joakim Noah ou Dennis Rodman, et pourraient un jour, eux aussi, voir leur maillot rejoindre le plafond du United Center à côté de Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33) et maintenant Derrick Rose (1).