Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne

Après une série de cinq défaites, des difficultés liées à la situation affreuse à Minneapolis, les Minnesota Timberwolves repartent de l’avant. Ce mercredi 28 janvier, ils ont facilement battu des Dallas Mavericks qui n’ont plus d’objectif cette saison si ce n’est de tanker dans le but de récupérer le meilleur choix de Draft possible, tout en développant leur rookie vedette Cooper Flagg (2,06 m, 19 ans).

Beringer désormais bien intégré dans la rotation

Ce match aura permis à un autre rookie de briller, du côté des Timberwolves cette fois. L’Alsacien Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) a signé sa troisième meilleure performance offensive avec 9 points à 3/4 aux tirs et 3/4 aux lancers francs, en plus de 4 rebonds offensifs en moins de 16 minutes.

Joan Beringer continues to make an impact on the offensive glass. pic.twitter.com/YvOK7s330D — Jonah (@Huncho_Jman) January 29, 2026

En relai de Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) – qui n’a pas eu à forcer sur cette rencontre (6 points et 6 rebonds en 20 minutes), mais qui a aussi manqué d’adresse (2/5 aux tirs et 2/7 aux lancers francs) -, l’ancien Espoir de la SIG Strasbourg a terminé avec un +/- de +11.

Peu utilisé fin 2025, Joan Beringer rentre quasi systématiquement en jeu dernièrement. Et ce pas seulement lors du garbage time.

ANT TO JOAN 😳 pic.twitter.com/abbbyx9o9P — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 29, 2026

Une expérience précieuse dans son évolution surtout que les stars de la franchise l’ont pris sous son aile, à l’image d’Anthony Edwards.

Anthony Edwards coaching Joan Beringer pic.twitter.com/k3kuENbJgY — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 29, 2026

Ses séquences défensives continuent d’être mises à l’honneur sur les réseaux sociaux. Extraits choisis :

Joan Beringer PnR defense pic.twitter.com/vMma5VzGvL — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 29, 2026

Joan Beringer outstanding PnR defense + block WOW pic.twitter.com/OSYV8l8MMn — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 29, 2026

Joan Beringer emphatic PnR block pic.twitter.com/9K3Uy7GwhE — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 29, 2026

Bref, à seulement 19 ans et surtout après cinq ans de pratique, Joan Beringer prend peu à peu place en NBA. Il espère suivre une évolution rapide, comme son compatriote Moussa Diabaté, roc défensif des Charlotte Hornets.