NBA

Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne

NBA - Joan Beringer continue de s'installer dans la rotation des Timberwolves. Ce mercredi à Dallas, le rookie français a cumulé 9 points à 3/4 aux tirs et 4 rebonds en moins de 16 minutes. Avec toujours de belles séquences défensives.
00h00
Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne

Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves

Crédit photo : © Brad Rempel-Imagn Images

Après une série de cinq défaites, des difficultés liées à la situation affreuse à Minneapolis, les Minnesota Timberwolves repartent de l’avant. Ce mercredi 28 janvier, ils ont facilement battu des Dallas Mavericks qui n’ont plus d’objectif cette saison si ce n’est de tanker dans le but de récupérer le meilleur choix de Draft possible, tout en développant leur rookie vedette Cooper Flagg (2,06 m, 19 ans).

LIRE AUSSI

Beringer désormais bien intégré dans la rotation 

Ce match aura permis à un autre rookie de briller, du côté des Timberwolves cette fois. L’Alsacien Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) a signé sa troisième meilleure performance offensive avec 9 points à 3/4 aux tirs et 3/4 aux lancers francs, en plus de 4 rebonds offensifs en moins de 16 minutes.

En relai de Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) – qui n’a pas eu à forcer sur cette rencontre (6 points et 6 rebonds en 20 minutes), mais qui a aussi manqué d’adresse (2/5 aux tirs et 2/7 aux lancers francs) -, l’ancien Espoir de la SIG Strasbourg a terminé avec un +/- de +11.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
9
PTS
4
REB
1
PDE
Logo NBA
DAL
105 118
MIN

Peu utilisé fin 2025, Joan Beringer rentre quasi systématiquement en jeu dernièrement. Et ce pas seulement lors du garbage time.

Une expérience précieuse dans son évolution surtout que les stars de la franchise l’ont pris sous son aile, à l’image d’Anthony Edwards.

Ses séquences défensives continuent d’être mises à l’honneur sur les réseaux sociaux. Extraits choisis :

 

 

Bref, à seulement 19 ans et surtout après cinq ans de pratique, Joan Beringer prend peu à peu place en NBA. Il espère suivre une évolution rapide, comme son compatriote Moussa Diabaté, roc défensif des Charlotte Hornets.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
Lamine Kebe lors d'Orléans - Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2
