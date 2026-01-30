Le Heat bat Chicago 116-113 dans un match serré

Le Miami Heat a décroché une victoire précieuse sur le parquet des Chicago Bulls (116-113) jeudi soir, malgré un finish haletant qui a tenu les spectateurs en haleine jusqu’aux dernières secondes. Norman Powell (21 points) et Bam Adebayo (20 points, 12 rebonds) ont été les artisans principaux de ce succès en déplacement.

Un quatrième quart-temps spectaculaire orchestré par Dosunmu

Les Bulls ont longtemps couru après le score, accusant un retard de 13 points dans le dernier quart-temps. Menés 104-92 à 8 minutes et 2 secondes de la fin, les joueurs de Chicago ont alors entamé une remontée spectaculaire en inscrivant 21 points contre seulement 12 pour Miami.

Ayo Dosunmu, meilleur marqueur des Bulls avec 23 points, s’est particulièrement illustré dans cette séquence décisive. L’arrière a d’abord converti deux layups consécutifs avant d’ajouter un 3-points pour ramener son équipe à trois longueurs (110-107) à 2 minutes et 5 secondes du terme.

DRU SMITH LOB TO BAM WADE X BRON TYPE OF PLAY pic.twitter.com/1TMYvbd4qO — Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) January 30, 2026

Après un panier de Powell, Nikola Vucevic a maintenu la pression avec un hook shot qui ramenait Chicago à trois points (112-109) à 54 secondes de la sirène. Le suspense a atteint son paroxysme quand Coby White, après avoir subi une faute de Pelle Larsson, a converti ses deux lancers francs pour ne laisser qu’un petit point d’écart (114-113) à 7 secondes de la fin.

Larsson scelle la victoire du Heat

C’est finalement Pelle Larsson qui a donné la victoire définitive au Heat en claquant un dunk à 2 secondes du buzzer, portant l’avance à trois points (116-113). La tentative désespérée à 3-points de White n’a pas trouvé la cible, offrant ainsi le succès aux visiteurs.

Outre les performances de Powell et Adebayo, Miami a pu compter sur les 19 points et 10 rebonds de Jaime Jaquez Jr, ainsi que sur les 15 points de Larsson. Du côté de Chicago, Vucevic a signé un double-double (15 points, 10 rebonds), tandis que Matas Buzelis (16 points), Kevin Huerter (15 points) et White (14 points) ont également contribué à l’effort offensif.

Les deux équipes se retrouveront dès samedi soir à Miami pour le deuxième volet de leurs trois confrontations consécutives programmées au calendrier.