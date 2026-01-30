Recherche
NBA

Kevin Durant mène Houston à la victoire face à Atlanta avec 31 points

Kevin Durant brille avec 31 points lors de la victoire des Rockets contre des Hawks affaiblis. Houston s'impose 104-86 et met fin à la série de quatre victoires consécutives d'Atlanta.
00h00
Résumé
Kevin Durant mène Houston à la victoire face à Atlanta avec 31 points

Kevin Durant a mené la charge avec 31 points, permettant à son équipe de mettre fin à la belle série de quatre victoires consécutives des Hawks.

Crédit photo : © Brett Davis-Imagn Images

Les Houston Rockets ont livré une performance impressionnante en seconde période pour s’imposer largement face aux Atlanta Hawks, 104-86, jeudi soir. Kevin Durant a mené la charge avec 31 points, permettant à son équipe de mettre fin à la belle série de quatre victoires consécutives des Hawks.

La rencontre s’est jouée après la pause, alors que Houston ne menait que d’un petit point à la mi-temps (43-42). Les Rockets ont alors haussé le ton pour dominer complètement la seconde période et prendre le contrôle du match.

Kevin DURANT
Kevin DURANT
31
PTS
5
REB
4
PDE
Logo NBA
ATL
86 104
HOU

Une seconde période à sens unique pour Houston

Jabari Smith a apporté un soutien précieux à Durant avec 14 points, tandis que Reed Sheppard a ajouté 13 unités. C’est d’ailleurs le 3-points de Sheppard qui a donné aux Rockets leur premier écart de 20 points dans la partie (90-70), illustrant parfaitement la domination texane.

Houston a surclassé Atlanta 35-24 dans le troisième quart-temps avant de continuer à creuser l’écart dans la période finale. Alperen Sengun, incertain avant la rencontre en raison d’une entorse à la cheville droite, a tout de même contribué avec 9 points et 13 rebonds.

LIRE AUSSI

Du côté d’Atlanta, CJ McCollum a terminé meilleur marqueur avec 23 points, suivi par Nickeil Alexander-Walker (20 points) et Corey Kispert (17 points). Malgré ces performances individuelles honorables, les Hawks n’ont pas pu compenser l’absence de plusieurs joueurs clés.

Atlanta privé de plusieurs titulaires

Les Hawks ont dû composer sans deux titulaires majeurs de leur secteur intérieur. Le pivot Onyeka Okongwu souffre d’une fracture dentaire après avoir reçu un coup de coude lors de la victoire 117-106 face à Boston mercredi soir. L’ailier Jalen Johnson était forfait en raison d’une contracture au mollet gauche.

Atlanta a confirmé qu’Okongwu avait subi avec succès une intervention dentaire jeudi et qu’il manquerait également le match de samedi à Indiana. L’équipe était déjà privée du pivot Kristaps Porzingis (tendinite au tendon d’Achille gauche) et de Zaccharie Risacher (contusion osseuse au genou gauche).

La soirée a également marqué le retour de Clint Capela à Atlanta, qui a inscrit 10 points lors de ses retrouvailles avec son ancienne équipe depuis son transfert vers Houston le 6 juillet 2025. Le pivot a salué les fans des deux mains après avoir été honoré par une vidéo hommage durant un temps-mort du premier quart-temps.

