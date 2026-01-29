Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison

Jayson Tatum n'a pas encore pris de décision concernant son retour sur les parquets cette saison après sa rupture du tendon d'Achille. La star des Boston Celtics veut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison

L’absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison.

Crédit photo : © Matt Blewett-Imagn Images

Jayson Tatum reste dans l’incertitude quant à son retour cette saison. La star des Boston Celtics, blessée au tendon d’Achille lors des playoffs en mai dernier, a confié à ESPN mercredi soir qu’il n’avait pas encore tranché sur la suite de sa saison.

Une rééducation qui progresse bien malgré l’incertitude

« Je veux bien faire les choses du premier coup, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir », a expliqué Tatum concernant sa décision. L’ailier All-Star a précisé que sa rééducation se déroulait bien et qu’il se sentait plus fort chaque semaine, mais la gravité de sa blessure l’incite à la prudence.

LIRE AUSSI

La semaine dernière à Detroit, Tatum avait effectué un entraînement complet devant les journalistes, alimentant les spéculations sur un possible retour en fin de saison. Le joueur a d’ailleurs intensifié sa charge de travail récemment, laissant entrevoir une évolution positive de son état physique.

Selon un rapport de NBA TV‘s ‘The Association‘ diffusé mercredi, Tatum réévalue actuellement sa situation et envisage sérieusement de ne pas rejouer cette saison. Cette option conservatrice permettrait au joueur de 26 ans de se concentrer pleinement sur sa récupération sans précipiter son retour.

Boston maintient le cap sans sa star

Les Celtics naviguent actuellement sans leur leader offensif et affichent un bilan de 29 victoires pour 18 défaites. Cette performance les place à égalité avec les New York Knicks au deuxième rang de la Conférence Est, démontrant la profondeur de l’effectif de Boston.

LIRE AUSSI

L’absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison. Cependant, l’organisation semble privilégier une approche à long terme, préférant récupérer leur franchise player en pleine forme plutôt que de risquer une rechute qui pourrait compromettre son avenir.

La décision finale de Tatum sera scrutée de près dans les prochaines semaines, alors que les Celtics se préparent pour la fin de la saison régulière et les playoffs à venir.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BeBasket
Coupe du Monde masculine
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
Équipe de France
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
ELITE 2
00h00En appel, Quimper conserve bien sa victoire sur tapis vert face à Aix-Maurienne : une décision lourde de conséquences
Betclic ELITE
00h00Lancé lors du naufrage contre Paris, Abdoul Ali Ba passe pro avec Le Portel
EuroLeague
00h00La rédaction de SKWEEK en grève, écran noir sur le reste de la 25e journée de l’EuroLeague
À l’étranger
00h00En Serie A2, Marion Hériaud s’offre une soirée XXL avec Turin
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Kendrick Nunn va manquer le déplacement du Panathinaïkos chez l'ASVEL
EuroLeague
00h00Le Panathinaïkos privé du MVP de l’EuroLeague chez l’ASVEL, Ergin Ataman se méfie de ce match « dangereux »
En WNBA, Carla Leite cumule des moyennes à 7 points, 1,3 rebonds, 1,9 passes décisives en 17 minutes.
WNBA
00h00ITW Carla Leite – Rookie en WNBA, cadre à Saragosse : « Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus »
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
1 / 0
Livenews NBA
Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger.
NBA
00h00Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?
L'absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison.
NBA
00h00Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison
Pendant que San Antonio reste sur sa ligne de conduite, d'autres équipes se positionnent agressivement.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo transféré ? Les Spurs refusent de perturber leur projet
Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s'est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale.
NBA
00h00Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.
NBA
00h00Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors
1 / 0