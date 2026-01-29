Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison

Jayson Tatum reste dans l’incertitude quant à son retour cette saison. La star des Boston Celtics, blessée au tendon d’Achille lors des playoffs en mai dernier, a confié à ESPN mercredi soir qu’il n’avait pas encore tranché sur la suite de sa saison.

Une rééducation qui progresse bien malgré l’incertitude

« Je veux bien faire les choses du premier coup, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir », a expliqué Tatum concernant sa décision. L’ailier All-Star a précisé que sa rééducation se déroulait bien et qu’il se sentait plus fort chaque semaine, mais la gravité de sa blessure l’incite à la prudence.

La semaine dernière à Detroit, Tatum avait effectué un entraînement complet devant les journalistes, alimentant les spéculations sur un possible retour en fin de saison. Le joueur a d’ailleurs intensifié sa charge de travail récemment, laissant entrevoir une évolution positive de son état physique.

Selon un rapport de NBA TV‘s ‘The Association‘ diffusé mercredi, Tatum réévalue actuellement sa situation et envisage sérieusement de ne pas rejouer cette saison. Cette option conservatrice permettrait au joueur de 26 ans de se concentrer pleinement sur sa récupération sans précipiter son retour.

Boston maintient le cap sans sa star

Les Celtics naviguent actuellement sans leur leader offensif et affichent un bilan de 29 victoires pour 18 défaites. Cette performance les place à égalité avec les New York Knicks au deuxième rang de la Conférence Est, démontrant la profondeur de l’effectif de Boston.

L’absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison. Cependant, l’organisation semble privilégier une approche à long terme, préférant récupérer leur franchise player en pleine forme plutôt que de risquer une rechute qui pourrait compromettre son avenir.

Sources: Boston Celtics star Jayson Tatum (Achilles recovery) is re-evaluating his situation and is now considering sitting out the entire 2025-26 season. Final decision has yet to be determined. pic.twitter.com/Z8CcVjFSIr — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 29, 2026

La décision finale de Tatum sera scrutée de près dans les prochaines semaines, alors que les Celtics se préparent pour la fin de la saison régulière et les playoffs à venir.