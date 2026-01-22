Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante

Les Boston Celtics ont livré une performance convaincante mercredi soir au TD Garden, s’imposant largement face aux Indiana Pacers sur le score de 119-104. Cette victoire permet aux Celtics de rebondir après leur défaite serrée 104-103 contre Detroit deux jours plus tôt.

Jaylen Brown a été l’artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l’attaque des Celtics avec autorité. L’extérieur de Boston a su imposer son rythme dès l’entame, enchaînant les pénétrations agressives malgré les tentatives de prise à deux d’Aaron Nesmith et Jay Huff côté Pacers.

The Celtics record for most 30-point games in a season is Jayson Tatum with 42. Jaylen Brown is on pace for 49👑 pic.twitter.com/2uhbqANDA1 — Playoff BOS (@PlayoffBOS) January 22, 2026

Une attaque équilibrée face à des Pacers diminués

Sam Hauser et Neemias Queta ont parfaitement épaulé Jaylen Brown en ajoutant chacun 17 points au compteur des Celtics. Cette répartition offensive témoigne de la profondeur d’effectif de Boston.

Les Pacers, handicapés par l’absence de Bennedict Mathurin (blessure au pouce), ont peiné à suivre le rythme imposé par les ex-champions. Pascal Siakam a tenté de maintenir Indiana dans le match, mais l’effort collectif des Celtics s’est avéré trop important.

La défense de Boston, deuxième de la ligue avec seulement 110 points encaissés par match, a su contenir les velléités offensives des Pacers. Neemias Queta s’est montré particulièrement actif des deux côtés du terrain, multipliant les rebonds défensifs et les interventions dissuasives dans la raquette.

Cette victoire permet aux Celtics (26-16) de consolider leur position en tête de la division Atlantique, tandis que les Pacers (10-34) continuent de chercher des solutions dans une saison compliquée. Boston reprendra la route vendredi soir pour affronter les Brooklyn Nets, dans l’optique de poursuivre sur cette lancée positive au TD Garden.