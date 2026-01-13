Pascal Siakam offre une victoire cruciale aux Pacers face aux Celtics

Les Indiana Pacers ont décroché leur troisième victoire consécutive en battant les Boston Celtics 98-96, grâce à un panier décisif de Pascal Siakam à 6,1 secondes de la fin. Cette performance permet aux Pacers de s’écarter du pire bilan de la NBA, désormais détenu par les Pelicans avec 9 victoires pour 32 défaites, contre 9 victoires pour 31 défaites pour Indiana.

Pascal Siakam a brillé avec 21 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, mais c’est son tir de la victoire qui restera dans les mémoires. Après un écran posé en tête de raquette sur Derrick White, le Camerounais a récupéré le ballon d’Andrew Nembhard, effectué une feinte et inscrit un tir en déséquilibre près de la ligne des lancers francs pour offrir le succès aux siens.

Jay Huff étincelant, Boston plombé par ses absences

Jay Huff a été l’autre héros de la soirée pour Indiana avec 20 points, profitant d’une adresse redoutable à 3-points et se montrant assez à l’aise pour violenter le cercle sur un reverse dunk. Les Pacers ont dominé une grande partie de la rencontre, notamment grâce à un 20-4 pour débuter le troisième quart-temps.

Du côté de Boston, Payton Pritchard a tenté de maintenir son équipe à flot avec 23 points et 8 passes décisives, mais les absences de Tyrese Haliburton côté Pacers et surtout de Jayson Tatum et Jaylen Brown (touché au dos) côté Celtics ont pesé sur le spectacle. Les Celtics n’ont pas réglé la mire de loin et ont concédé « presque deux fois plus de paniers à 3-points » que d’habitude.

La conférence de presse lunaire de Joe Mazzulla

L’après-match a été marqué par une séquence surréaliste. Interrogé à six reprises par les journalistes, l’entraîneur des Celtics Joe Mazzulla a répondu exactement la même chose à chaque question : Illegal screen (écran illégal). Cette protestation visait l’action décisive de Pascal Siakam, où l’ailier camerounais avait posé un écran sur Derrick White, provoquant le déséquilibre du défenseur de Boston.

“ILLEGAL SCREEN (x6).” Boston Celtics head coach Joe Mazzulla’s response — SIX TIMES IN A ROW — to the media, after arguing that Pascal Siakam sent an illegal screen on his game-winning floater possession to beat them 🗣️ Thoughts? Was it an illegal screen? 🤔 pic.twitter.com/rtiFGDssAP — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 13, 2026

Cette sortie intervient dans un contexte tendu autour de l’arbitrage pour les Celtics. Plus tôt dans la semaine, Jaylen Brown avait été sanctionné d’une amende de 35 000 dollars par la NBA après avoir critiqué publiquement les arbitres à l’issue d’une défaite face aux San Antonio Spurs.

Cette victoire redonne espoir aux Pacers après leurs treize défaites consécutives, tandis que Boston devra digérer cette nouvelle frustration liée à l’arbitrage dans sa quête de régularité cette saison.