Giannis Antetokounmpo transféré ? Les Spurs refusent de perturber leur projet

À une semaine de la trade deadline fixée au 5 février, les spéculations autour de Giannis Antetokounmpo s’intensifient après les révélations de Shams Charania d’ESPN indiquant que la star des Milwaukee Bucks « est prête pour un nouveau départ ». Cependant, les San Antonio Spurs ont clairement fait savoir qu’ils ne participeraient pas à cette course effrénée.

Une philosophie claire axée sur la timeline Wembanyama

Tim MacMahon d’ESPN a révélé la position ferme de San Antonio dans le dernier épisode de The Hoop Collective : « On m’a dit par des gens des Spurs, nous ne sommes pas une destination pour Giannis. Et il y a beaucoup de rumeurs autour de ça, remontant à l’été dernier, mais tout à San Antonio concerne la timeline Wemby et c’est une décennie au-delà de la timeline Wemby. Quand vous faites venir Giannis et son âge. »

Cette décision s’explique par l’écart d’âge entre Antetokounmpo, 31 ans, et Victor Wembanyama, 22 ans, qui représente l’avenir de la franchise. Les Spurs considèrent que l’acquisition du double MVP nécessiterait de sacrifier des jeunes talents comme Dylan Harper, 19 ans, et Stephon Castle, 21 ans, qui s’inscrivent parfaitement dans le projet à long terme.

The Spurs are NOT interested in Giannis Antetokoumnpo, per @BannedMacMahon "I have been told by folks with the Spurs that we're not a home for Giannis," (h/t @JeffGSpursZone) pic.twitter.com/jx5ZWjw0NR — NBACentral (@TheDunkCentral) January 28, 2026

D’autres franchises en embuscade

Pendant que San Antonio reste sur sa ligne de conduite, d’autres équipes se positionnent agressivement. Selon Brett Siegel de ClutchPoints, « le Heat, les Warriors et les Toronto Raptors font partie des franchises qui poussent fort pour un échange d’Antetokounmpo avant la deadline, selon plusieurs sources de la ligue. Il y a des discussions d’échange en développement impliquant ces équipes, ainsi que les New York Knicks, qui pourraient être impactés par la décision de Giannis. »

Les Spurs possèdent pourtant les assets nécessaires avec trois premiers tours de draft échangeables et le contrôle de cinq sélections lors de la prochaine draft. Mais la franchise privilégie une contention durable plutôt qu’une accélération à court terme.

PROFIL JOUEUR Giannis ANTETOKOUNMPO Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 31 ans (06/12/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 28 #8 REB 10 #15 PD 5,6 #34

Actuellement deuxièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 32 victoires pour 16 défaites, les Spurs prouvent que leur approche porte ses fruits. Wembanyama s’impose comme un candidat MVP, Castle réalise une excellente saison sophomore, et l’équipe a trouvé un équilibre parfait entre ambitions immédiates et vision d’avenir.

Pendant ce temps, Milwaukee traverse une période difficile avec un bilan de 18 victoires pour 27 défaites, occupant la 12e place à l’Est. L’avenir d’Antetokounmpo continue de planer sur la ligue, mais San Antonio a clairement choisi sa voie.