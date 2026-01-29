Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets

Steven Adams ne rejouera plus cette saison. Le pivot néo-zélandais des Houston Rockets a subi une opération à la cheville gauche mercredi, mettant définitivement fin à sa campagne 2025-2026. Une nouvelle qui constitue un coup dur supplémentaire pour une équipe déjà privée de son meneur titulaire Fred VanVleet.

La blessure remonte au 18 janvier dernier, lors de la victoire contre les New Orleans Pelicans. En tentant de contester un tir de Zion Williamson près du cercle, Adams (2,11 m, 32 ans) était très mal retombé sur sa cheville gauche après avoir sauté pour défendre l’action. Il s’était immédiatement saisi la cheville avant de s’effondrer au sol, nécessitant une aide pour regagner le vestiaire.

Un impact majeur sur la domination au rebond des Rockets

Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s’est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale. Adams avait disputé 32 matchs cette saison, dont 11 comme titulaire, compilant des moyennes de 5,8 points et 8,6 rebonds en 22,8 minutes par rencontre.

Au-delà des statistiques, le vétéran représentait un élément crucial du système des Rockets, leaders NBA au rebond avec 49 prises par match. Adams excellait particulièrement au rebond offensif avec 4,5 prises par match, contribuant directement au taux de 40,6% de rebonds offensifs récupérés par Houston, le meilleur de la ligue. Dans les quatre matchs disputés sans lui, ce pourcentage a chuté à 35%.

PROFIL JOUEUR Steven ADAMS Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 32 ans (20/07/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 5,8 #303 REB 8,6 #26 PD 1,5 #249

L’absence d’Adams prive également les Rockets d’un impact défensif et d’une présence physique importante. L’équipe affiche un différentiel de +11,2 points lorsque le Néo-Zélandais est sur le parquet. Pour compenser cette perte, Udoka devrait donner plus de temps de jeu à Clint Capela comme remplaçant d’Alperen Sengun, tout en utilisant davantage Jabari Smith Jr. au poste 5 dans des compositions plus petites.

Malgré ces absences majeures, Houston maintient un bilan impressionnant de 28 victoires pour 16 défaites, occupant la quatrième place de la Conférence Ouest à seulement deux matchs de la deuxième position. La direction pourrait explorer le marché des transferts avant la trade deadline pour renforcer le secteur intérieur.