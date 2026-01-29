Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets

Steven Adams subira une intervention chirurgicale à la cheville gauche qui met fin à sa saison 2025-2026 avec les Houston Rockets, privant l'équipe d'un élément clé de sa domination au rebond.
|
00h00
Résumé
Écouter
Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets

Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s’est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale.

Crédit photo : © Christopher Hanewinckel-Imagn Images

Steven Adams ne rejouera plus cette saison. Le pivot néo-zélandais des Houston Rockets a subi une opération à la cheville gauche mercredi, mettant définitivement fin à sa campagne 2025-2026. Une nouvelle qui constitue un coup dur supplémentaire pour une équipe déjà privée de son meneur titulaire Fred VanVleet.

La blessure remonte au 18 janvier dernier, lors de la victoire contre les New Orleans Pelicans. En tentant de contester un tir de Zion Williamson près du cercle, Adams (2,11 m, 32 ans) était très mal retombé sur sa cheville gauche après avoir sauté pour défendre l’action. Il s’était immédiatement saisi la cheville avant de s’effondrer au sol, nécessitant une aide pour regagner le vestiaire.

LIRE AUSSI

Un impact majeur sur la domination au rebond des Rockets

Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s’est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale. Adams avait disputé 32 matchs cette saison, dont 11 comme titulaire, compilant des moyennes de 5,8 points et 8,6 rebonds en 22,8 minutes par rencontre.

Au-delà des statistiques, le vétéran représentait un élément crucial du système des Rockets, leaders NBA au rebond avec 49 prises par match. Adams excellait particulièrement au rebond offensif avec 4,5 prises par match, contribuant directement au taux de 40,6% de rebonds offensifs récupérés par Houston, le meilleur de la ligue. Dans les quatre matchs disputés sans lui, ce pourcentage a chuté à 35%.

PROFIL JOUEUR
Steven ADAMS
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 32 ans (20/07/1993)
Nationalités:

Nouvelle zélande.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
5,8
#303
REB
8,6
#26
PD
1,5
#249

L’absence d’Adams prive également les Rockets d’un impact défensif et d’une présence physique importante. L’équipe affiche un différentiel de +11,2 points lorsque le Néo-Zélandais est sur le parquet. Pour compenser cette perte, Udoka devrait donner plus de temps de jeu à Clint Capela comme remplaçant d’Alperen Sengun, tout en utilisant davantage Jabari Smith Jr. au poste 5 dans des compositions plus petites.

Malgré ces absences majeures, Houston maintient un bilan impressionnant de 28 victoires pour 16 défaites, occupant la quatrième place de la Conférence Ouest à seulement deux matchs de la deuxième position. La direction pourrait explorer le marché des transferts avant la trade deadline pour renforcer le secteur intérieur.

NBA
NBA
Suivre
Ime Udoka
Ime Udoka
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BeBasket
Coupe du Monde masculine
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
Équipe de France
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
ELITE 2
00h00En appel, Quimper conserve bien sa victoire sur tapis vert face à Aix-Maurienne : une décision lourde de conséquences
Betclic ELITE
00h00Lancé lors du naufrage contre Paris, Abdoul Ali Ba passe pro avec Le Portel
EuroLeague
00h00La rédaction de SKWEEK en grève, écran noir sur le reste de la 25e journée de l’EuroLeague
À l’étranger
00h00En Serie A2, Marion Hériaud s’offre une soirée XXL avec Turin
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Kendrick Nunn va manquer le déplacement du Panathinaïkos chez l'ASVEL
EuroLeague
00h00Le Panathinaïkos privé du MVP de l’EuroLeague chez l’ASVEL, Ergin Ataman se méfie de ce match « dangereux »
En WNBA, Carla Leite cumule des moyennes à 7 points, 1,3 rebonds, 1,9 passes décisives en 17 minutes.
WNBA
00h00ITW Carla Leite – Rookie en WNBA, cadre à Saragosse : « Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus »
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
1 / 0
Livenews NBA
Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger.
NBA
00h00Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?
L'absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison.
NBA
00h00Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison
Pendant que San Antonio reste sur sa ligne de conduite, d'autres équipes se positionnent agressivement.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo transféré ? Les Spurs refusent de perturber leur projet
Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s'est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale.
NBA
00h00Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.
NBA
00h00Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors
1 / 0