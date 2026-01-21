Steven Adams absent indéfiniment chez les Rockets après une blessure à la cheville

Les Houston Rockets devront composer sans Steven Adams pour une période indéterminée. Le pivot de 32 ans souffre d’une entorse à la cheville gauche contractée dimanche lors de la victoire contre les New Orleans Pelicans, comme l’a confirmé l’entraîneur Ime Udoka avant le succès 111-106 face aux Spurs mardi soir.

Une blessure sévère survenue face aux Pelicans

« Entorse sévère à la cheville », a déclaré Udoka. « Je pense que c’est une blessure de grade 3 environ, mais nous rassemblons encore des informations et des avis. Mais je ne pense pas qu’il revienne de sitôt. »

La blessure s’est produite alors qu’Adams défendait sur Zion Williamson près du cercle. En glissant pour aider Alperen Sengun à défendre sur l’ailier fort des Pelicans, Adams a sauté pour contester un tir et s’est immédiatement saisi la cheville gauche à la réception.

Udoka avait précisé après le match qu’il y avait « déjà beaucoup de gonflement, mais rien n’est cassé », ajoutant que la blessure n’était « pas une entorse haute de la cheville ».

Réorganisation nécessaire dans la raquette

Cette absence prive Houston d’un élément important de sa rotation intérieure. Adams compile des moyennes de 5,8 points et 8,6 rebonds en 22,8 minutes par match pour une équipe des Rockets qui domine la NBA au rebond avec 49,2 prises par rencontre.

Grade 3 ankle sprains can take 3-6 months to heal completely…. We may not see Steven Adams again this season. https://t.co/5YBwLvmKhm pic.twitter.com/ZI6NBnPu5F — Bradeaux (@BradeauxNBA) January 20, 2026

Clint Capela, troisième pivot dans la hiérarchie, devient désormais le remplaçant principal d’Alperen Sengun. Houston devrait également utiliser Jabari Smith Jr. au poste de pivot dans certaines compositions d’équipe.

Dans d’autres nouvelles concernant l’infirmerie, Tari Eason a fait son retour lors de la victoire de mardi, inscrivant 2 points en 20 minutes. L’ailier avait manqué les cinq derniers matchs des Rockets en raison d’une entorse à la cheville droite.