Les Rockets réalisent un comeback spectaculaire face aux Spurs (111-106)

Le Toyota Center de Houston a été le théâtre d’une remontée mémorable mardi soir. Menés de 16 points au cours du troisième quart-temps, les Rockets ont renversé la vapeur pour s’imposer 111-106 face aux Spurs de San Antonio, s’offrant au passage leur troisième victoire consécutive.

La rencontre avait débuté avec 22 minutes de retard, le temps de remplacer un arceau tordu par Stephon Castle lors de l’échauffement. Un incident qui n’a pas perturbé les visiteurs, rapidement portés par l’adresse exceptionnelle de Julian Champagnie (27 points à 8/16 à 3-points).

The Rockets-Spurs game is currently delayed because no one realizes the rim wasn’t straight and needs surgery till right before the tip off. Players look thrilled pic.twitter.com/SHVU68gnU3 — CFBBlueprint (@CFBBluePrint) January 21, 2026

Reed Sheppard, l’homme du money-time

Si Alperen Sengun a livré une performance remarquable avec 20 points, 13 rebonds et 9 passes décisives, dominant clairement Victor Wembanyama dans le secteur intérieur, c’est Reed Sheppard qui a été le véritable artisan de cette remontée. Le jeune meneur a inscrit 12 de ses 21 points dans le dernier quart-temps, marquant notamment 8 points consécutifs lors d’une séquence cruciale à cinq minutes de la fin.

« Reed Sheppard a été un élément moteur dans le 13-0 infligé par les Rockets à cheval sur les 3e et 4e quart-temps », soulignant l’impact décisif du remplaçant dans les moments chauds. Sa contribution ne s’est pas limitée à l’attaque puisqu’il a également contré une tentative à 3-points de Julian Champagnie dans les dernières minutes.

Kevin Durant a apporté sa pierre à l’édifice avec 18 points et 7 passes décisives, tandis que Jabari Smith Jr. a signé un panier crucial avec un fadeaway à deux minutes de la fin.

Victor Wembanyama en grande difficulté

La soirée a été particulièrement compliquée pour Victor Wembanyama, auteur de sa pire performance de la saison. Le Français n’a inscrit que 14 points à 5/21 au tir, manquant ses 7 tentatives à 3-points. Limité à un seul panier en seconde période – une claquette dans les derniers instants – « Wemby » n’a pas su répondre présent dans le money-time face à la défense agressive des Rockets.

Cette défaite interrompt une série de trois victoires consécutives pour les Spurs (30-14), qui restent néanmoins deuxièmes à l’Ouest. Les Rockets (26-15) consolident leur quatrième place et confirment leur montée en puissance avec cette victoire de caractère qui pourrait donner « un énorme boost de confiance à tout le collectif ».