Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Rockets réalisent un comeback spectaculaire face aux Spurs (111-106)

Alperen Sengun et Reed Sheppard mènent la remontée de Houston dans le derby texan. Victor Wembanyama traverse une soirée difficile avec seulement 14 points à 5/21 au tir, permettant aux Rockets de s'imposer après avoir compté 16 points de retard.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Rockets réalisent un comeback spectaculaire face aux Spurs (111-106)

Alperen Sengun a livré une performance remarquable avec 20 points, 13 rebonds et 9 passes décisives.

Crédit photo : © Thomas Shea-Imagn Images

Le Toyota Center de Houston a été le théâtre d’une remontée mémorable mardi soir. Menés de 16 points au cours du troisième quart-temps, les Rockets ont renversé la vapeur pour s’imposer 111-106 face aux Spurs de San Antonio, s’offrant au passage leur troisième victoire consécutive.

La rencontre avait débuté avec 22 minutes de retard, le temps de remplacer un arceau tordu par Stephon Castle lors de l’échauffement. Un incident qui n’a pas perturbé les visiteurs, rapidement portés par l’adresse exceptionnelle de Julian Champagnie (27 points à 8/16 à 3-points).

Reed Sheppard, l’homme du money-time

Si Alperen Sengun a livré une performance remarquable avec 20 points, 13 rebonds et 9 passes décisives, dominant clairement Victor Wembanyama dans le secteur intérieur, c’est Reed Sheppard qui a été le véritable artisan de cette remontée. Le jeune meneur a inscrit 12 de ses 21 points dans le dernier quart-temps, marquant notamment 8 points consécutifs lors d’une séquence cruciale à cinq minutes de la fin.

« Reed Sheppard a été un élément moteur dans le 13-0 infligé par les Rockets à cheval sur les 3e et 4e quart-temps », soulignant l’impact décisif du remplaçant dans les moments chauds. Sa contribution ne s’est pas limitée à l’attaque puisqu’il a également contré une tentative à 3-points de Julian Champagnie dans les dernières minutes.

Kevin Durant a apporté sa pierre à l’édifice avec 18 points et 7 passes décisives, tandis que Jabari Smith Jr. a signé un panier crucial avec un  fadeaway à deux minutes de la fin.

LIRE AUSSI

Victor Wembanyama en grande difficulté

La soirée a été particulièrement compliquée pour Victor Wembanyama, auteur de sa pire performance de la saison. Le Français n’a inscrit que 14 points à 5/21 au tir, manquant ses 7 tentatives à 3-points. Limité à un seul panier en seconde période – une claquette dans les derniers instants – « Wemby » n’a pas su répondre présent dans le money-time face à la défense agressive des Rockets.

Cette défaite interrompt une série de trois victoires consécutives pour les Spurs (30-14), qui restent néanmoins deuxièmes à l’Ouest. Les Rockets (26-15) consolident leur quatrième place et confirment leur montée en puissance avec cette victoire de caractère qui pourrait donner « un énorme boost de confiance à tout le collectif ».

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
matthieudittp
Cela a aurait pu être bien de préciser que les Spurs étaient en back to back...contrairement aux Rockets ! Cela a pu jouer pour la fin de match et la fraicheur physique et mentale...
Répondre
(0) J'aime
cmnkm95
C'est clair mais bon dommage de perdre alors qu'en fin de 3ème quart tu mènes de 16 pts.
Répondre
(0) J'aime
matthieudittp
Et ce n'est pas la première fois cette saison, un déroulé de match comme cela...
(0) J'aime
Livenews
EuroCup
00h00Villeneuve d’Ascq première équipe française en quarts de finale de l’EuroCup
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon prend complètement l’eau à Badalone
EuroLeague Féminine
00h00Les Flammes Carolo créent la surprise contre Bourges, Basket Landes renforce sa 2e place
Basketball Champions League
00h00Deux blessés de plus, Guillaume Vizade absent… pas de problèmes : Le Mans va gagner à Galatasaray
NCAA
00h00Paul-Mathis Djobet signe son record de points en NCAA avec Omaha
Betclic ELITE
00h00Officiel : l’ASVEL tient déjà sa deuxième recrue de 2026 pour renforcer les lignes arrières
Messi Yangala, encore U17, fait partie des sélectionnés pour le Young Star Game 2026
Young Star Game
00h00Young Star Game 2026 : Wembanyama, Yangala, Ekanga-Ehawa… Une liste officielle très jeune
Nick Weiler-Babb et l'Anadolu Efes Istanbul ont perdu sur le parquet de l'Hapoël Tel-Aviv
EuroLeague
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, toujours plus en crise en EuroLeague
Isaac Bonga est allé trouver le succès pour son retour en Allemagne
EuroLeague
00h00Le Partizan Belgrade renoue (enfin) avec le succès en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Le Mans : Ugo Doumbia ne devrait pas revenir avant la Leaders Cup
1 / 0
Livenews NBA
La blessure s'est produite alors qu'Adams défendait sur Zion Williamson près du cercle.
NBA
00h00Steven Adams absent indéfiniment chez les Rockets après une blessure à la cheville
Le vétéran de 36 ans s'est rompu le ligament croisé antérieur droit lors du match contre Miami lundi soir.
NBA
00h00Jimmy Butler blessé : les Warriors explorent leurs options avant la trade deadline
Cette prise de position du meneur intervient alors que l'équipe a chuté à 25 victoires pour 18 défaites.
NBA
00h00Jalen Brunson organise une réunion d’équipe après la nouvelle débâcle des Knicks
Cette arrestation n'est pas la première pour Odom, qui avait déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse à Los Angeles en 2013.
NBA
00h00Lamar Odom arrêté pour conduite en état d’ivresse à Las Vegas
NBA
00h00Victor Wembanyama a vécu l’une de ses soirées les plus difficiles en carrière NBA
L'efficacité offensive du Heat s'est construite autour d'un festival à longue distance.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase Sacramento avec 21 paniers derrière l’arc pour une victoire 130-117
Le meneur a établi un nouveau record personnel avec 43 points inscrits.
NBA
00h00Keyonte George brille avec 43 points face aux Timberwolves
Le meneur star a réalisé son cinquième triple-double de la saison avec 38 points, 13 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Luka Doncic écrase Denver avec un triple-double à 38 points
Immanuel Quickley a été l'artisan principal de cette victoire en égalant son record personnel avec 40 points.
NBA
00h00Les Raptors explosent offensivement face aux Warriors de Stephen Curry
Devin Booker a mené l'attaque des Suns avec 27 points.
NBA
00h00Les Suns dominent les Sixers avec le retour de Jalen Green
1 / 0