En Serie A2, Marion Hériaud s’offre une soirée XXL avec Turin

Marion Hériaud continue de faire parler d’elle en Italie. Actuellement engagée en Serie A2 avec le Pallacanestro Torino, la meneuse française de 26 ans a vécu un week-end de rêve, ponctué par une prestation de très haut niveau et une distinction individuelle logique.

Une performance de référence pour Marion Hériaud

Face à Giussano, équipe classée 10e du championnat avec un bilan de 5 victoires pour 10 défaites, la formation turinoise n’a laissé aucune chance à son adversaire. Victoire nette et sans bavure 75-40, dans un match largement maîtrisé.

Au cœur de ce succès, la petite sœur de Caroline Hériaud (Landerneau) s’est illustrée avec 21 points à 8/11, 4 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour 27 d’évaluation en 28 minutes.

Une prestation complète qui lui a valu le titre de joueuse de la semaine pour cette 16e journée de Serie A2.

Turin solidement installé sur le podium

Grâce à ce succès, le Pallacanestro Torino occupe actuellement la 3e place du championnat italien de deuxième division. Avec un bilan de 11 victoires pour 4 défaites, Turin reste pleinement dans la course aux premières places, même si quelques revers concédés plus tôt dans la saison empêchent pour l’instant le club de viser encore plus haut.

La dynamique reste néanmoins très positive, et les prochaines rencontres seront déterminantes pour continuer à progresser au classement.

Une intégration réussie pour sa première saison en Italie

Pour sa première saison sous les couleurs turinoises, Marion Hériaud s’impose déjà comme une pièce maîtresse de l’effectif. Passée auparavant de la NF3 à la LF2 (Rezé et Aulnoye), aperçue à Melilla l’an dernier, elle découvre l’Italie.

Sur l’ensemble de la saison, elle figure parmi les meilleures passeuses du championnat avec 3,7 passes décisives de moyenne (9e de Serie A2) et se distingue également par son activité défensive, avec 3,2 interceptions par match. Des statistiques (12 points et 5,4 rebonds) qui confirment son impact global et son importance dans le projet lombard.