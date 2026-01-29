Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer

NBA - Joan Beringer continue de gagner du terrain en NBA. Le pivot français, désormais installé dans la rotation des Minnesota Timberwolves, a encore marqué des points aux yeux de son coach Chris Finch.
|
00h00
Résumé
Écouter
« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer

Joan Beringer progresse à vitesse grand V avec les Minnesota Timberwolves

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) ne retourne plus en G-League depuis le début du mois de janvier et confirme, match après match, qu’il est en train de s’installer durablement avec les Minnesota Timberwolves. L’ancien espoir de la SIG Strasbourg a livré une nouvelle prestation solide en sortie de banc contre les Dallas Mavericks, ponctuée par des mots très forts de son entraîneur Chris Finch.

– Journée 29012026

Une sortie de banc efficace et impactante

En seulement 16 minutes sur le parquet, le natif de Sélestat a compilé 9 points, 4 rebonds et 1 contre, le tout avec un plus/minus de +11. Une production qui dépasse la simple ligne de statistiques, tant son activité a pesé sur le jeu.

LIRE AUSSI

Sur un passage clé de la première mi-temps, l’intérieur français a même été impliqué sur 10 points consécutifs de son équipe, notamment grâce à plusieurs rebonds offensifs qui ont offert des secondes chances précieuses.

« Joan a été excellent ce (mercredi) soir. Son énergie a été excellente. Il nous a offert un paquet de secondes chances », a souligné Chris Finch en conférence de presse.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
9
PTS
4
REB
1
PDE
Logo NBA
DAL
105 118
MIN

Des qualités offensives encore en construction

Si son impact est déjà bien réel, le staff des Timberwolves voit encore des axes de progression chez le jeune intérieur, notamment dans les détails offensifs.

« Il est clairement actif au rebond offensif. Il a d’excellentes mains. Il doit juste réussir à ralentir une demi-seconde, se stabiliser et conclure. Il en est capable. Mais quand ça devient physique, il cherche encore ses appuis », a analysé Finch.

Le coach insiste aussi sur son intelligence de jeu sans ballon : « Il sait où se placer sans ballon. Il lit bien les espaces. Je pense qu’il doit encore apprendre un peu mieux l’art de poser des écrans. Mais c’est normal, ça viendra. »

Déjà en avance défensivement

C’est surtout en défense que Joan Beringer impressionne déjà à ce niveau. Son sens du placement et sa lecture du jeu sont des points forts clairement identifiés par son entraîneur.

« Il a un vrai sens du drop coverage. On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge. Il va au combat sur absolument tout. Il conteste tout ce qu’il peut, et il est capable de switcher aussi », a insisté Finch.

Des propos forts, qui confirment la trajectoire ascendante du Français, de plus en plus légitime dans la rotation NBA de Minnesota.

PROFIL JOUEUR
Joan BERINGER
Poste(s): Pivot
Taille: 210 cm
Âge: 19 ans (11/11/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
3,3
#395
REB
2,2
#337
PD
0,3
#460
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Joan Beringer progresse à vitesse grand V avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer
Betclic ELITE
00h00Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »
Équipe de France
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
BeBasket
Coupe du Monde masculine
00h00Tony Parker va démarrer sa carrière de coach par un France – États-Unis : tirage relevé pour les U17 à la Coupe du Monde !
ELITE 2
00h00En appel, Quimper conserve bien sa victoire sur tapis vert face à Aix-Maurienne : une décision lourde de conséquences
Betclic ELITE
00h00Lancé lors du naufrage contre Paris, Abdoul Ali Ba passe pro avec Le Portel
EuroLeague
00h00La rédaction de SKWEEK en grève, écran noir sur le reste de la 25e journée de l’EuroLeague
À l’étranger
00h00En Serie A2, Marion Hériaud s’offre une soirée XXL avec Turin
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Kendrick Nunn va manquer le déplacement du Panathinaïkos chez l'ASVEL
EuroLeague
00h00Le Panathinaïkos privé du MVP de l’EuroLeague chez l’ASVEL, Ergin Ataman se méfie de ce match « dangereux »
1 / 0
Livenews NBA
Joan Beringer progresse à vitesse grand V avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer
Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger.
NBA
00h00Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?
L'absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison.
NBA
00h00Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison
Pendant que San Antonio reste sur sa ligne de conduite, d'autres équipes se positionnent agressivement.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo transféré ? Les Spurs refusent de perturber leur projet
Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s'est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale.
NBA
00h00Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
1 / 0