« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer

Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) ne retourne plus en G-League depuis le début du mois de janvier et confirme, match après match, qu’il est en train de s’installer durablement avec les Minnesota Timberwolves. L’ancien espoir de la SIG Strasbourg a livré une nouvelle prestation solide en sortie de banc contre les Dallas Mavericks, ponctuée par des mots très forts de son entraîneur Chris Finch.

Une sortie de banc efficace et impactante

En seulement 16 minutes sur le parquet, le natif de Sélestat a compilé 9 points, 4 rebonds et 1 contre, le tout avec un plus/minus de +11. Une production qui dépasse la simple ligne de statistiques, tant son activité a pesé sur le jeu.

Sur un passage clé de la première mi-temps, l’intérieur français a même été impliqué sur 10 points consécutifs de son équipe, notamment grâce à plusieurs rebonds offensifs qui ont offert des secondes chances précieuses.

« Joan a été excellent ce (mercredi) soir. Son énergie a été excellente. Il nous a offert un paquet de secondes chances », a souligné Chris Finch en conférence de presse.

Des qualités offensives encore en construction

Si son impact est déjà bien réel, le staff des Timberwolves voit encore des axes de progression chez le jeune intérieur, notamment dans les détails offensifs.

« Il est clairement actif au rebond offensif. Il a d’excellentes mains. Il doit juste réussir à ralentir une demi-seconde, se stabiliser et conclure. Il en est capable. Mais quand ça devient physique, il cherche encore ses appuis », a analysé Finch.

Le coach insiste aussi sur son intelligence de jeu sans ballon : « Il sait où se placer sans ballon. Il lit bien les espaces. Je pense qu’il doit encore apprendre un peu mieux l’art de poser des écrans. Mais c’est normal, ça viendra. »

Déjà en avance défensivement

C’est surtout en défense que Joan Beringer impressionne déjà à ce niveau. Son sens du placement et sa lecture du jeu sont des points forts clairement identifiés par son entraîneur.

« Il a un vrai sens du drop coverage. On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge. Il va au combat sur absolument tout. Il conteste tout ce qu’il peut, et il est capable de switcher aussi », a insisté Finch.

Des propos forts, qui confirment la trajectoire ascendante du Français, de plus en plus légitime dans la rotation NBA de Minnesota.