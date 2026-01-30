Timothé Luwawu-Cabarrot cartonne en EuroLeague avec Baskonia : « J’arrive à l’âge de la maturité »

Timothé Luwawu-Cabarrot ne semble plus pressé. C’est la première chose qui frappe chez l’ailier français cette saison. Pas seulement ses statistiques en hausse ou ses pourcentages améliorés, mais sa façon de gérer les possessions – mesurée, contrôlée, sans stress. Le jeu se déroule désormais à son rythme.

PROFIL JOUEUR Timothé LUWAWU-CABARROT Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 30 ans (09/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 19 #4 REB 3,3 #82 PD 1,7 #101

Une explosion offensive spectaculaire sous Paolo Galbiati

La progression du Français est saisissante. La saison passée, Luwawu-Cabarrot n’avait franchi la barre des 16 points que quatre fois en 26 matches d’EuroLeague. Cette année, sous les ordres de Paolo Galbiati, il l’a fait lors de 20 de ses 23 premières apparitions. Avec 19 points de moyenne, il occupe la quatrième place du classement des marqueurs, derrière Kendrick Nunn (19,4), Sasha Vezenkov (19,4) et Nadir Hifi (19,3).

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2024-2025, il tournait à 10,0 points par match avec 43,4% à 2-points et 33,7% à 3-points. Cette saison, il a presque doublé sa production tout en améliorant son efficacité : 56,6% à 2-points et 42,1% de loin, pour une évaluation de 16 contre 7,3 l’an dernier.

« Premièrement, le système est différent. C’est un système qui me convient mieux », explique-t-il à Euroleague.net. « Je pense aussi que la régularité vient du fait que j’arrive à l’âge de la maturité. Je pense que mon calme sur le terrain se voit. Je ne suis pas pressé et je laisse le jeu venir à moi, mais je suis agressif en même temps. Avant, peut-être que j’étais trop pressé. Peut-être que j’essayais d’en faire trop. Maintenant, avec ce système, je peux juste être moi-même en jouant au poste 3. »

La confiance retrouvée grâce à l’expérience et au système

Cette confiance se traduit particulièrement dans ses choix de tirs. Luwawu-Cabarrot tente davantage de 3-points et cette augmentation de volume a aiguisé sa prise de décision. « Le volume cette année a été tellement plus élevé que l’année dernière. L’an dernier, je pouvais passer un match entier sans tenter un 3-points. Cette année, je ne sais pas si j’ai un seul match sans en tenter cinq », précise-t-il.

La relation avec Paolo Galbiati, malgré un début difficile (0-7 pour commencer), s’est révélée déterminante. « C’est un coach proche des joueurs. Il écoute ce qu’on a à dire et a sa vision. Au début, bien sûr, c’était un ajustement. On a commencé 0-7, puis on a commencé à gagner », analyse le Français.

Aujourd’hui, avec un bilan de 8 victoires et 16 défaites (donc 8-9 depuis ce début raté), Baskonia a trouvé son identité et Luwawu-Cabarrot son rôle de leader offensif. Bien qu’il soit dans la course au titre de meilleur marqueur, ses priorités restent claires : « Ce n’était pas un objectif quand j’ai commencé la saison. Je voulais juste gagner des matches et jouer au mieux de mes capacités. Si ça arrive, ce serait formidable, mais ce n’est pas le plus important. Je veux gagner des matches. »