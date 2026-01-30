Recherche
EuroLeague

Nando De Colo, le maître du derby stambouliote : le Fenerbahçe enfonce un Anadolu Efes à la dérive

Turquie - Emmené par un Nando De Colo impérial, le Fenerbahçe a battu un Anadolu Efes à la dérive (79-62) lors d'un derby stambouliote à sens unique. Malgré les absences, le club turc a dicté sa loi pour infliger à son rival une neuvième défaite consécutive en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nando De Colo continue de régaler depuis son retour au Fenerbahçe Istanbul

Crédit photo : Fenerbahçe Beko

Il n’y a qu’un seul patron à Istanbul, et c’est le Fenerbahce. Dans un derby qui s’annonçait électrique pour cette 25e journée d’EuroLeague, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a une nouvelle fois fait étalage de son génie pour guider le Fenerbahce Istanbul vers une victoire éclatante 79-62.

– Journée 25

Le chef d’orchestre du tenant du titre

Alors que l’infirmerie du Fenerbahçe affichait complet (Wilbekin, Hall et Silva sur la touche), Sarunas Jasikevicius savait qu’il pouvait compter sur son général français. Avec 12 points, 3 rebonds et 4 passes pour 13 d’évaluation en 18 minutes et un +/- de +21 (le meilleur de la rencontre), l’ancien international français n’a pas seulement scoré : il a dicté le tempo. Sa lecture de jeu et son sang-froid ont permis de stabiliser une équipe remaniée, transformant une rencontre piège en une démonstration de force tranquille.

Nando DE COLO
Nando DE COLO
12
PTS
3
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
FEN
79 62
EFE

Le duel à distance : De Colo vs Saben Lee

Si le jeune Américain Saben Lee a tenté de porter l’Anadolu Efes sur ses épaules (19 points), il a manqué de l’impact collectif que dégage le meneur/arrière français. Là où Lee jouait sa partition en solo, De Colo faisait briller ses partenaires, à l’image du monstrueux Talen Horton-Tucker (22 points). La maturité du Nordiste a totalement éclipsé la fougue désordonnée des joueurs de Pablo Laso, qui enregistrent leur neuvième revers de rang dans la compétition reine.

Vincent Poirier, un retour dans l’ombre du « Général »

Ce derby marquait également le retour sur les parquets de Vincent Poirier (2,13 m, 32 ans) en EuroLeague, après un premier match en BSL. Mais l’intérieur d’Anadolu, limité à 4 points et 4 rebonds en 12 minutes, n’a pu que constater les dégâts face à la maestria de son compatriote. Pour le derniers des Frenchies présents sur le terrain, Brice Dessert a cumulé 6 points à 3/4 aux tirs et 2 rebonds en 9 minutes. Entre un Fenerbahçe porté par un De Colo toujours aussi influent et un Anadolu Efes privé de Papagiannis, Larkin et Loyd, la hiérarchie française sur le Bosphore n’a jamais semblé aussi claire.

Le Fenerbahçe reste sur le toit de l’Europe

Grâce à cette gestion de main de maître, le champion en titre consolide sa position de leader de l’EuroLeague (17 victoires pour 7 défaites) et prouve que, même diminué, il possède l’ADN pour conserver sa suprématie en EuroLeague. Pour Nando De Colo, c’est une victoire de ligne dans les derbys stambouliotes, confirmant que le temps n’a aucune prise sur son talent. Prochain match en championnat turc demain soir contre Karsiyaka pour la 18e journée de la SuperLig turc où le Fener est également en tête (15 victoires en 17 matchs).

Commentaires

cambouis
38 ans...et toujours brillant, bravo à lui Il s'éclate en Turquie
Répondre
(0) J'aime
doubleti
ouah, je suis sur les fesses !!!! J'ai vu le match et effectivement, il est en mode patron quand il rentre sur le terrain. Félicitation !!!!
Répondre
(0) J'aime
psyus66
Que ca fait plaisir de voir Nando dans une équipe de haut tableau d'Euroleague! Il ne méritait pas de finir sa carrière dans les bas fonds
Répondre
(0) J'aime
