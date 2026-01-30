Comment regarder sans souci et gratuitement les matches de l’ASVEL et Monaco ce vendredi en EuroLeague ?
Le vainqueur de l’EuroLeague 2024, le Panathinaïkos Athènes, défie l’ASVEL ce vendredi devant les caméras de La Chaîne L’Equipe
Alors que SKWEEK traverse une nouvelle zone de turbulences, en raison de nombreux impayés, l’ASVEL et l’AS Monaco ne seront pas concernés par une coupure totale de diffusion. Les deux rencontres impliquant les clubs français sont accessibles gratuitement, via des diffuseurs alternatifs, ce qui permet de contourner sans difficulté l’écran noir annoncé (depuis démenti, voir plus bas) sur la plateforme.
ASVEL – Panathinaïkos diffusé en clair sur La Chaîne L’Équipe
Bonne nouvelle pour les supporters villeurbannais : la rencontre entre l’ASVEL et le Panathinaïkos Athènes est diffusée en clair sur La Chaîne L’Équipe, sur le canal 21 de la TNT. Une exposition de l’EuroLeague, accessible sans abonnement, qui garantit une visibilité maximale pour le club rhodanien.
Monaco – Virtus Bologne à suivre sur TV Monaco
De son côté, l’AS Monaco affronte la Virtus Bologne avec une retransmission assurée par TV Monaco. La chaîne de la Principauté diffuse la rencontre en clair, mais encore faut-il savoir où la trouver selon son opérateur.
Voici les numéros de TV Monaco selon les box :
-
Non disponible sur la SFR Box de SFR
-
Canal n°500 sur la Bbox de Bouygues Telecom
-
Canal n°412 sur la Livebox d’Orange
-
Canal n°900 sur la Freebox
-
Non disponible sur la RED Box de RED by SFR
-
Canal n°412 sur la Boîte Sosh
-
Canal n°125 sur Canal+
Un impact limité pour les fans des clubs français
Si la grève des salariés de SKWEEK entraîne un écran noir sur une partie de la 25e journée d’EuroLeague, le désagrément reste contenu pour les suiveurs des clubs français. Les matchs de l’ASVEL et de Monaco sont sécurisés en clair, évitant ainsi toute frustration majeure pour le public hexagonal.
SKWEEK partiellement accessible malgré la grève
Dans un contre-communiqué, la direction de SKWEEK indique que la plateforme reste partiellement opérationnelle. Contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, les rencontres Milan – Partizan Belgrade et Valence – Maccabi Tel-Aviv ont été diffusées en direct ce jeudi soir avec des commentaires en anglais, tandis que les autres matchs du jeudi sont proposés en replay. La chaîne assure également une diffusion en direct et en intégralité des rencontres prévues le vendredi soir, tout en présentant ses excuses pour la confusion générée.
