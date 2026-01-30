Comment regarder sans souci et gratuitement les matches de l’ASVEL et Monaco ce vendredi en EuroLeague ?

Alors que SKWEEK traverse une nouvelle zone de turbulences, en raison de nombreux impayés, l’ASVEL et l’AS Monaco ne seront pas concernés par une coupure totale de diffusion. Les deux rencontres impliquant les clubs français sont accessibles gratuitement, via des diffuseurs alternatifs, ce qui permet de contourner sans difficulté l’écran noir annoncé (depuis démenti, voir plus bas) sur la plateforme.

ASVEL – Panathinaïkos diffusé en clair sur La Chaîne L’Équipe

Bonne nouvelle pour les supporters villeurbannais : la rencontre entre l’ASVEL et le Panathinaïkos Athènes est diffusée en clair sur La Chaîne L’Équipe, sur le canal 21 de la TNT. Une exposition de l’EuroLeague, accessible sans abonnement, qui garantit une visibilité maximale pour le club rhodanien.

Monaco – Virtus Bologne à suivre sur TV Monaco

De son côté, l’AS Monaco affronte la Virtus Bologne avec une retransmission assurée par TV Monaco. La chaîne de la Principauté diffuse la rencontre en clair, mais encore faut-il savoir où la trouver selon son opérateur.

Voici les numéros de TV Monaco selon les box :

Non disponible sur la SFR Box de SFR

Canal n°500 sur la Bbox de Bouygues Telecom

Canal n°412 sur la Livebox d’Orange

Canal n°900 sur la Freebox

Non disponible sur la RED Box de RED by SFR

Canal n°412 sur la Boîte Sosh

Canal n°125 sur Canal+

Un impact limité pour les fans des clubs français

Si la grève des salariés de SKWEEK entraîne un écran noir sur une partie de la 25e journée d’EuroLeague, le désagrément reste contenu pour les suiveurs des clubs français. Les matchs de l’ASVEL et de Monaco sont sécurisés en clair, évitant ainsi toute frustration majeure pour le public hexagonal.