Betclic ELITE

Le SLUC Nancy veut prolonger Sylvain Lautié

Betclic ELITE - Le président du SLUC Nancy, Aurélien Fortier, a confirmé dans L'Est Républicain sa volonté de prolonger Sylvain Lautié, en fin de contrat. Une continuité assumée après la remontée en Betclic ELITE et une saison jugée cohérente avec les moyens du club.
00h00
Le SLUC Nancy veut prolonger Sylvain Lautié

Le SLUC Nancy veut prolonger son coach Sylvain Lautié

Crédit photo : Lilian Bordron

Le SLUC Nancy avance vers la suite avec une ligne directrice claire. Alors que la saison bat son plein en Betclic ÉLITE, la question de l’avenir de Sylvain Lautié était logiquement au centre des discussions. Dans un entretien accordé à L’Est Républicain, le président Aurélien Fortier a levé toute ambiguïté : le club souhaite poursuivre avec son entraîneur, artisan de la remontée depuis la Pro B et d’une stabilisation progressive au plus haut niveau.

Une continuité assumée sur le banc

Arrivé avec la mission de faire remonter le club, Sylvain Lautié a rempli sa part du contrat. Sous sa direction, Nancy a retrouvé l’élite puis s’est installé à un classement jugé en adéquation avec son budget. Un point essentiel pour la direction, qui ne souhaite pas brûler les étapes.

Le président n’a d’ailleurs laissé que peu de place au doute, expliquant qu’il ne voyait pas de raison particulière de ne pas continuer l’aventure avec son coach, rappelant son rôle clé dans la remontée et la cohérence sportive affichée depuis. Une proposition de prolongation est déjà sur la table, les discussions étant en cours avec l’entraîneur et son agent.

« Je ne vois pas de raison particulière de ne pas continuer l’aventure avec Sylvain Lautié. Un coach qui nous a fait remonter de Pro B en Betclic Élite et qui, depuis, positionne l’équipe à un classement en cohérence avec notre positionnement budgétaire. »

Un bilan sportif frustrant mais cohérent

Au-delà du dossier Lautié, Aurélien Fortier a dressé un constat lucide de la saison nancéienne. Avec un bilan identique à celui de l’an passé au même stade (7 victoires et 10 défaites), le SLUC alterne entre prestations collectives abouties et passages plus irréguliers. Le choix d’un effectif resserré, dicté par des contraintes budgétaires et l’absence de coupe d’Europe, expose davantage l’équipe au moindre pépin physique.

Malgré tout, le discours reste ambitieux. Le président continue de regarder vers le play-in, considéré comme un objectif atteignable, même si le top 6 semble hors de portée selon lui. Une qualification européenne reste le véritable levier pour franchir un palier structurel et ne plus aborder chaque saison avec la seule obsession du maintien.

« Si en fin de saison, Le Portel, Saint-Quentin ou Boulazac descendent – avec tout le respect que j’ai pour ces clubs – et que les équipes qui montent sont Roanne ou Orléans, ou les deux, si nous n’avons pas d’autre relais de croissance, nous n’aurons plus le douzième budget et la douzième masse salariale, mais plutôt les quatorzièmes… Et là, nous sommes en danger. »

Stabilité sportive et projection à moyen terme

Dans ce contexte, la volonté de prolonger Sylvain Lautié s’inscrit dans une logique globale de stabilité. Le SLUC Nancy cherche à consolider ses bases sportives pour accompagner une progression graduelle, sans se mettre en danger financièrement. La continuité sur le banc apparaît ainsi comme un signal fort envoyé à l’effectif et à l’environnement du club.

