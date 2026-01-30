Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite et fait trembler l’Europe

EuroLeague - Porté par un duo Vezenkov - Jones impérial, l'Olympiakos signe une huitième victoire consécutive en dominant Barcelone (87-75). Invaincus en championnat et deuxièmes d'EuroLeague, les Grecs affichent une forme insolente que rien ne semble pouvoir arrêter.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite et fait trembler l’Europe

Tyrique Jones a insufflé une énergie débordante des deux côtés du terrain lors de la victoire de l’Olympiacos face à Barcelone.

Crédit photo : Olympiacos B.C.

Le Pirée ne dort plus, il exulte. Jeudi soir, dans une ambiance incandescente devant plus de 12 700 spectateurs au stade de la Paix et de l’Amitié, l’Olympiakos a prolongé sa série d’invincibilité en venant à bout du FC Barcelone (87-75). Cette huitième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, confirme ce que tout le monde craignait sur le vieux continent : la machine rouge et blanche est enfin lancée, et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

– Journée 25

Le Barça a plié sous l’orage du Pirée

Ce choc de titans contre les Catalans n’a pas déçu. Si le Barça a montré du répondant en prenant l’avantage en milieu de rencontre, porté par un Kevin Punter tranchant (15 points), ils ont fini par se heurter au mur grec dans un dernier quart-temps à sens unique (28-11).

La défense étouffante de l’Olympiakos et son efficacité offensive ont transformé la fin de match en une véritable démonstration de force devant un public en fusion.

En 26 minutes de temps de jeu Evan Fournier a compilé 6 points, 2 rebonds et 4 passes pour 5 d’évaluation dans cette rencontre.

PROFIL JOUEUR
Evan FOURNIER
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 33 ans (29/10/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
9,9
#74
REB
1,4
#239
PD
2,7
#58

Le duo Vezenkov-Jones : Une équation insoluble

Si l’Olympiakos gagne, c’est parce que ses cadres sont au sommet de leur art. Sasha Vezenkov, une nouvelle fois impérial, a compilé un double-double massif avec 20 points et 11 rebonds. Il est le métronome, celui qui ne tremble jamais.

Mais la sensation de la soirée s’appelle Tyrique Jones. L’ancien pivot du Partizan a été monstrueux dans le « money time ». Avec 16 points, 8 rebonds et une évaluation de 29, il a mangé la raquette barcelonaise.

Tyrique JONES
Tyrique JONES
16
PTS
8
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
OLY
87 75
FCB

« J’essaie simplement d’être moi-même », a-t-il déclaré à EuroLeague TV après le match. « C’est pour ça qu’on m’a recruté, pour que je puisse être moi-même. Apporter de l’énergie et jouer un basket gagnant. Je suis prêt à entrer en jeu quand on fera appel à moi. Mon tour est arrivé et j’ai pu donner le meilleur de moi-même. J’ai mis la bonne énergie, offensivement comme défensivement. J’ai continué à presser et à défendre. »

Ajoutez à cela les 17 points de Tyler Dorsey et le retour rassurant de Nikola Milutinov (14 d’évaluation en 19 minutes), et vous obtenez un effectif d’une profondeur effrayante, d’autant plus que Cory Joseph a fait ses débuts (2 points et 2 passes décisives en 12 minutes) avec son nouveau club.

Un rouleau compresseur qui balaie tout sur son passage

Cette huitième victoire n’est pas un accident, c’est une suite logique. Avant de faire tomber Barcelone, les hommes de Georgios Bartzokas ont scalpé tout le monde :

  • En Europe : Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv, Partizan Belgrade et le Bayern Munich sont tous passés à la trappe.

  • En Grèce : Rhodes, Maroussi et Karditsas n’ont pu que constater les dégâts.

Les chiffres de la terreur

Le bilan actuel de l’Olympiakos donne le tournis et installe le club comme le grand favori de cette deuxième partie de saison :

CompétitionClassementBilanStatut
Championnat Grec1er15 Victoires / 0 DéfaiteInvaincu
EuroLeague2ème16 Victoires / 8 DéfaitesPrétendant au titre

L’Olympiakos ne se contente plus de gagner, il domine. Avec un collectif soudé et des individualités capables de prendre feu à tout moment, le club du Pirée envoie un message clair à l’Europe entière : il veut remonter sur le trône de l’EuroLeague dans la salle de son voisin et rival du Panathinaïkos.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite et fait trembler l’Europe
Oleksiy Yefimov va-t-il pouvoir accompagner la transition avec le gouvernement monégasque
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : le gouvernement monégasque face à la DNCCG ce vendredi
Le vainqueur de l'EuroLeague 2024, le Panathinaïkos Athènes, défie l'ASVEL ce vendredi devant les caméras de La Chaîne L'Equipe
EuroLeague
00h00Comment regarder sans souci et gratuitement les matches de l’ASVEL et Monaco ce vendredi en EuroLeague ?
Le SLUC Nancy veut prolonger son coach Sylvain Lautié
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy veut prolonger Sylvain Lautié
Nando De Colo continue de régaler depuis son retour au Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Nando De Colo, le maître du derby stambouliote : le Fenerbahçe enfonce un Anadolu Efes à la dérive
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Betclic ELITE
00h00Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »
Timothé Luwawu-Cabarrot réalise la meilleure saison de sa carrière
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot cartonne en EuroLeague avec Baskonia : « J’arrive à l’âge de la maturité »
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
Bodian Massa fluidifie particulièrement le jeu de l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Et si le joueur le plus altruiste offensivement à l’ASVEL n’était pas un meneur ?
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
Norman Powell (21 points) et Bam Adebayo (20 points, 12 rebonds) ont été les artisans principaux de ce succès en déplacement.
NBA
00h00Le Heat bat Chicago 116-113 dans un match serré
Kevin Durant a mené la charge avec 31 points, permettant à son équipe de mettre fin à la belle série de quatre victoires consécutives des Hawks.
NBA
00h00Kevin Durant mène Houston à la victoire face à Atlanta avec 31 points
La performance de Flagg constitue un nouveau record NBA pour un joueur de 19 ans.
NBA
00h00Cooper Flagg et Kon Knueppel offrent un duel historique à Dallas
Joan Beringer progresse à vitesse grand V avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00« On ne voit pas ça souvent chez un joueur de son âge » : Chris Finch impressionné par Joan Beringer
Malgré ses statistiques solides en double-double, Vucevic reste difficile à échanger.
NBA
00h00Nikola Vucevic refusé par les Celtics : les Bulls demandent-ils trop ?
L'absence prolongée de Tatum représente un défi majeur pour les ambitions des Celtics cette saison.
NBA
00h00Boston Celtics : Jayson Tatum pourrait ne pas revenir cette saison
Pendant que San Antonio reste sur sa ligne de conduite, d'autres équipes se positionnent agressivement.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo transféré ? Les Spurs refusent de perturber leur projet
Initialement diagnostiquée comme une entorse sévère de grade 3 par le coach Ime Udoka, la blessure s'est finalement révélée nécessiter une intervention chirurgicale.
NBA
00h00Steven Adams opéré : saison terminée pour le pivot des Rockets
1 / 0