Chartres se renforce avec un intérieur slovène

Le C’Chartres Basket Masculin se renforce avec Matej Kavas. Après la blessure au genou de Moulaye Sissoko, le club eurélien a agi vite pour s’offrir les services de l’intérieur slovène de 29 ans (2,03 m). Passé par les États-Unis, l’Espagne, l’Autriche et plus récemment l’Islande, Kavas débarque à Chartres pour stabiliser une raquette fragilisée et aider le CCMB à retrouver de la régularité en Nationale 1.

Un renfort attendu après un début de saison mitigé

Avec seulement deux victoires après huit journées, le C’Chartres MB pointe à la 10e place du classement de la Poule A de Nationale 1. Si la victoire contre Poissy vendredi dernier (91-87) a apporté un peu d’air, le coach Guillaume Le Pape n’avait pas caché son besoin de renforts : « Il faut nous renforcer, notamment à l’intérieur… », avait-il déclaré cette semaine. Le vœu a été exaucé avec l’arrivée de Matej Kavas, dont la signature s’est accélérée après la blessure de Moulaye Sissoko, absent depuis deux rencontres.

Un parcours international

Sorti du cursus universitaire américain (NCAA) en 2020 où il était le coéquiper d’Yvan Ouedraogo à Nebraska, Kavas a ensuite évolué en deuxième division espagnole à Valladolid puis à Lérida. C’est en Autriche, à Sankt Pölten, qu’il s’est véritablement révélé, signant une saison remarquée à 17,1 points et 5,5 rebonds de moyenne en 2023/2024. L’année suivante, il a poursuivi sa progression avec IR Reykjavik, en Islande, où il tournait à 18 points et 6,5 rebonds en 34 minutes sur 25 matchs de première division islandaise 2024/2025

Le Slovène était libre de tout contrat et va s’engager jusqu’à la fin de la saison avec Chartres. Il devrait être qualifié pour le prochain match face au Pôle France, vendredi pour la 9eme journée de NM1.