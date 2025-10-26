Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Chartres se renforce avec un intérieur slovène

NM1 - Le C’Chartres Basket Masculin (CCMB) a officialisé la signature de l’intérieur slovène Matej Kavas pour pallier la blessure du pivot malien Moulaye Sissoko. L’ancien joueur d’IR Reykjavik arrive pour relancer une équipe chartraine en difficulté en ce début de saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Chartres se renforce avec un intérieur slovène

Matej Kavas arrive à Chartres en provenance d’Islande

Crédit photo : ÍR-Karfa

Le C’Chartres Basket Masculin se renforce avec Matej Kavas. Après la blessure au genou de Moulaye Sissoko, le club eurélien a agi vite pour s’offrir les services de l’intérieur slovène de 29 ans (2,03 m). Passé par les États-Unis, l’Espagne, l’Autriche et plus récemment l’Islande, Kavas débarque à Chartres pour stabiliser une raquette fragilisée et aider le CCMB à retrouver de la régularité en Nationale 1.

Un renfort attendu après un début de saison mitigé

Avec seulement deux victoires après huit journées, le C’Chartres MB pointe à la 10e place du classement de la Poule A de Nationale 1. Si la victoire contre Poissy vendredi dernier (91-87) a apporté un peu d’air, le coach Guillaume Le Pape n’avait pas caché son besoin de renforts : « Il faut nous renforcer, notamment à l’intérieur… », avait-il déclaré cette semaine. Le vœu a été exaucé avec l’arrivée de Matej Kavas, dont la signature s’est accélérée après la blessure de Moulaye Sissoko, absent depuis deux rencontres.

Un parcours international 

Sorti du cursus universitaire américain (NCAA) en 2020 où il était le coéquiper d’Yvan Ouedraogo à Nebraska, Kavas a ensuite évolué en deuxième division espagnole à Valladolid puis à Lérida. C’est en Autriche, à Sankt Pölten, qu’il s’est véritablement révélé, signant une saison remarquée à 17,1 points et 5,5 rebonds de moyenne en 2023/2024. L’année suivante, il a poursuivi sa progression avec IR Reykjavik, en Islande, où il tournait à 18 points et 6,5 rebonds en 34 minutes sur 25 matchs de première division islandaise 2024/2025

Le Slovène était libre de tout contrat et va s’engager jusqu’à la fin de la saison avec Chartres. Il devrait être qualifié pour le prochain match face au Pôle France, vendredi pour la 9eme journée de NM1.

NM1
NM1
Suivre
Chartres
Chartres
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Chartres se renforce avec un intérieur slovène
Basketball Africa League (BAL)
00h00La BAL accueille un nouveau joueur passé par la France
ELITE 2
00h00Julien Cortey officiellement nommé entraîneur du SCABB
Kezza Giffa va former une doublette avec Ilias Kamardine sur la ligne arrière d'Ole Miss
NCAA
00h00Un record de Français en NCAA en 2025-2026 : Ils sont près de 70, mais qui sont-ils ?
Iliana Rupert sous les couleurs du Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague Féminine
00h00Iliana Rupert : « Je suis venue au Fenerbahçe pour gagner le plus de titres possibles »
NM1
00h00Le Nord en fête, Sasha Derradji (38 d’éval’ à 19 ans !) frôle un triple-double d’exception, Mouhamed Thiam confirme sa métamorphose
G League
00h00Killian Hayes et Olivier Sarr vont repasser par la case G-League
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le nouveau festival de Nadir Hifi à Belgrade, auteur de son 8e match d’affilée à plus de 20 points
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
Adama Bal va passer aux couleurs de la SIG Strasbourg à celle des Westchester Knicks
G League
00h00Avec Amara Sy, Boris Dallo, Darel Poirier… Adam Bal rejoint la clique des français haut draftés en G-League
1 / 0
Livenews NBA
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
1 / 0