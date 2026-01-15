Recherche
Betclic ELITE

Leaders Cup 2026 : Monaco – Strasbourg, ASVEL – Cholet… le tirage au sort est connu

Le tirage au sort de la Leaders Cup 2026 a été effectué ce jeudi 15 janvier. À Poitiers, dans la salle du Futuroscope, le plateau promet des affiches très relevées du 20 au 22 février, avec plusieurs anciens vainqueurs et finalistes au rendez-vous.
|
00h00
Résumé
Écouter
Wilfried Yeguete et Le Mans, tenants du titre, vont affronter Nanterre en quarts de finale de la Leaders Cup

Crédit photo : LNB

La Leaders Cup 2026 se précise. Organisée à Poitiers du 20 au 22 février, la compétition de mi-saison de la LNB a dévoilé ce jeudi 15 janvier les affiches de ses quarts de finale. Entre chocs d’EuroLeague en vue dès les demi-finales, duels d’habitués et confrontations chargées d’histoire récente, le tournoi s’annonce particulièrement ouvert.

Des quarts de finale très relevés

Le premier quart de finale, à 13 heures, mettra aux prises le vainqueur de l’édition 2023, l’ASVEL, et Cholet Basket, formation toujours difficile à manœuvrer dans ce type de compétition sur format court. Éliminés de la BCL depuis ce 14 janvier, les Maugeois voudront réaliser le premier upset du week-end poitevin.

Ensuite, à 15h30, l’AS Monaco Basket et la SIG Strasbourg. Après un début de saison intéressant, les Alsaciens qui ne jouent pas de Coupe d’Europe cet été vont vouloir faire comme Bourg en 2023, au même stade, en réalisant la surprise dès les quarts. Mais les Monégasques, qui courent après leur première victoire à la Leaders Cup depuis 2019, ne veulent pas laisser ce premier trophée leur échapper.

Des retrouvailles et des ambitions assumées

A 18 heures, Nanterre 92, finaliste en 2024, retrouvera Le Mans Sarthe Basket, tenant du titre après son sacre en 2025 à Caen. Une affiche entre deux outsiders, qui pratiquent un basket intense et moderne, avec une forte implication au rebond. Un duel notamment entre deux techniciens montants du basketball français, Guillaume Vizade et Julien Mahé.

Enfin, le Paris Basketball, vainqueur de l’édition 2024, défiera JL Bourg, finaliste en 2023. Un duel entre deux clubs installés parmi les références du basket français récent, avec une vraie rivalité sportive qui s’est construite ces dernières saisons. Pourtant, les Franciliens restent sur dix victoires de suite face aux Bressans, dont les deux succès de la finale de l’EuroCup 2024. Lors du dernier succès parisien face aux Burgiens, en novembre à Ekinox, le coach Frédéric Fauthoux avait fustigé l’attitude de ses adversaires. De quoi faire naître un désir de revanche chez ses joueurs ?

« Ils nous ont énormément touché, ils ont commencé à parler, à être arrogants. J’ai trouvé que c’était très limite mais apparemment, tout est accepté maintenant. » 

Les quarts de finale de la Leaders Cup 2026 :

  • Quarts de finale 1 : ASVEL vs Cholet Basket, à 13 heures

  • Quarts de finale 2 : AS Monaco Basket vs SIG Strasbourg, à 15 heures 30

  • Quarts de finale 3 : Nanterre 92 vs Le Mans Sarthe Basket, à 18 heures

  • Quarts de finale 4 : Paris Basketball vs JL Bourg, à 21 heures

Les vainqueurs des quarts de finale 1 et 2 s’affronteront en demi-finales le samedi, au même titre que les vainqueurs des quarts de finale 3 et 4.

La finale d’ELITE 2 le dimanche

Avec plusieurs anciens vainqueurs, des finalistes récents et des équipes habituées aux joutes à élimination directe, cette Leaders Cup 2026 s’annonce particulièrement indécise. Dans une salle du Futuroscope qui devrait afficher complet à plusieurs occasions dans le week-end, cette édition sera-t-elle aussi réussie que la précédente à Caen ?

Le programme de la Leaders Cup 2026
Le programme de la Leaders Cup 2026

 

 

 

La Chaîne L’Équipe va diffuser une partie de la Leaders Cup 2026

Si DAZN diffusera l’intégralité de la Leaders Cup 2026 à Poitiers, dont la finale d’Élite 2 le dimanche, trois rencontres seront également diffusés gratuitement sur La Chaîne L’Équipe :

  • Le quart de finale entre Paris et la JL Bourg le vendredi soir à 21 heures
  • La première demi-finale le samedi à 18h30
  • La finale le dimanche à 19 heures

 

Commentaires

flavor_flav
vu que Monaco a tendance à prendre ces matchs à la légère, personne n'est vraiment favori dans ces quarts. ça promet de beaux matchs!
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
