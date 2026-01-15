Leaders Cup 2026 : Monaco – Strasbourg, ASVEL – Cholet… le tirage au sort est connu

La Leaders Cup 2026 se précise. Organisée à Poitiers du 20 au 22 février, la compétition de mi-saison de la LNB a dévoilé ce jeudi 15 janvier les affiches de ses quarts de finale. Entre chocs d’EuroLeague en vue dès les demi-finales, duels d’habitués et confrontations chargées d’histoire récente, le tournoi s’annonce particulièrement ouvert.

Des quarts de finale très relevés

Le premier quart de finale, à 13 heures, mettra aux prises le vainqueur de l’édition 2023, l’ASVEL, et Cholet Basket, formation toujours difficile à manœuvrer dans ce type de compétition sur format court. Éliminés de la BCL depuis ce 14 janvier, les Maugeois voudront réaliser le premier upset du week-end poitevin.

Ensuite, à 15h30, l’AS Monaco Basket et la SIG Strasbourg. Après un début de saison intéressant, les Alsaciens qui ne jouent pas de Coupe d’Europe cet été vont vouloir faire comme Bourg en 2023, au même stade, en réalisant la surprise dès les quarts. Mais les Monégasques, qui courent après leur première victoire à la Leaders Cup depuis 2019, ne veulent pas laisser ce premier trophée leur échapper.

Des retrouvailles et des ambitions assumées

A 18 heures, Nanterre 92, finaliste en 2024, retrouvera Le Mans Sarthe Basket, tenant du titre après son sacre en 2025 à Caen. Une affiche entre deux outsiders, qui pratiquent un basket intense et moderne, avec une forte implication au rebond. Un duel notamment entre deux techniciens montants du basketball français, Guillaume Vizade et Julien Mahé.

Enfin, le Paris Basketball, vainqueur de l’édition 2024, défiera JL Bourg, finaliste en 2023. Un duel entre deux clubs installés parmi les références du basket français récent, avec une vraie rivalité sportive qui s’est construite ces dernières saisons. Pourtant, les Franciliens restent sur dix victoires de suite face aux Bressans, dont les deux succès de la finale de l’EuroCup 2024. Lors du dernier succès parisien face aux Burgiens, en novembre à Ekinox, le coach Frédéric Fauthoux avait fustigé l’attitude de ses adversaires. De quoi faire naître un désir de revanche chez ses joueurs ?

« Ils nous ont énormément touché, ils ont commencé à parler, à être arrogants. J’ai trouvé que c’était très limite mais apparemment, tout est accepté maintenant. »

Les quarts de finale de la Leaders Cup 2026 :

Quarts de finale 1 : ASVEL vs Cholet Basket, à 13 heures

Quarts de finale 2 : AS Monaco Basket vs SIG Strasbourg, à 15 heures 30

Quarts de finale 3 : Nanterre 92 vs Le Mans Sarthe Basket, à 18 heures

Quarts de finale 4 : Paris Basketball vs JL Bourg, à 21 heures

Les vainqueurs des quarts de finale 1 et 2 s’affronteront en demi-finales le samedi, au même titre que les vainqueurs des quarts de finale 3 et 4.

La finale d’ELITE 2 le dimanche

Avec plusieurs anciens vainqueurs, des finalistes récents et des équipes habituées aux joutes à élimination directe, cette Leaders Cup 2026 s’annonce particulièrement indécise. Dans une salle du Futuroscope qui devrait afficher complet à plusieurs occasions dans le week-end, cette édition sera-t-elle aussi réussie que la précédente à Caen ?