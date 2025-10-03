Recherche
ELITE 2

La Rochelle privée de son capitaine et peut-être son jeune talent contre le leader

Elite 2 - Le Stade Rochelais Basket devra composer sans son intérieur Jérôme Sanchez et probablement sans son ailier Yannis Allard ce vendredi soir face à l’ADA Blois, leader invaincu du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jerome Sanchez sera absent contre Blois

Crédit photo : Stade Rochelais

La réception de l’ADA Blois ce vendredi 3 octobre (20h) s’annonce compliquée pour le Stade Rochelais Basket.

Le club maritime sera privé de son capitaine Jérôme Sanchez (2,00 m, 35 ans), absent pour raisons familiales, et pourrait aussi devoir se passer de son ailier Yannis Allard (2,00 m, 18 ans). Touché à la cheville, celui-ci n’est pas sûr de pouvoir tenir sa place selon son coach Germain Castano, cité par Sud Ouest.

Un effectif amoindri pour défier l’ADA Blois

L’absence de Jérôme Sanchez, véritable point d’ancrage de La Rochelle est un gros coup dur. Mais il y a des choses plus importantes que le basket… « Je souhaiterais dire que le club, l’institution, souhaitent beaucoup de courage à Jérôme Sanchez et à sa famille qui passent par un moment très difficile », clamait ainsi Germain Castano. La semaine dernière lors de la victoire contre Champagne Basket (69-61), le natif de Vénissieux a cumulé 6 points, 3 rebonds et 2 passes décisives.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jerome Sanchez.jpg
Jérôme SANCHEZ
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 200 cm
Âge: 35 ans (02/03/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
6
#135
REB
3
#106
PD
2
#66

Pour Yannis Allard, victime d’une entorse, sa présence face aux Blésois reste très compromise. « Il a 10 % de chances d’être sur la feuille », a précisé Germain Castano, qui ne ferme toutefois pas complètement la porte à une surprise de dernière minute.

Blois en pleine confiance

Face à eux se présentera une ADA Blois en grande forme. Invaincue en ce début de saison en Elite 2 avec 3 victoires en 3 matchs, l’équipe blésoise impressionne. Le technicien rochelais ne tarit pas d’éloges sur son adversaire du soir : « C’est une équipe qui va jouer le top 3, elle est en avance et sait faire déjouer l’équipe d’en face ». Vichy dernière victime en date mardi dernier face à un Eric Nottage de gala peut le confirmer.

Un gros défi pour La Rochelle

Avec un effectif diminué et une opposition redoutable, le défi s’annonce de taille pour les Maritimes. La Rochelle,10e au classement (1 victoire et 1 défaite), cherchera à s’accrocher et à trouver des solutions collectives pour résister au leader du championnat.

ELITE 2 – Journée 4
03/10/2025
POI Poitiers
QUI Quimper
PAU Pau-Lacq-Orthez
ASA Gries-Souffel
ROU Rouen
CHA Champagne Basket
AIX Aix-Maurienne
SCA SCABB
CHA Challans
NAN Nantes
EVR Evreux
CAE Caen
DEN Denain
HTV Hyères-Toulon
ROC La Rochelle
BLO Blois
VIC Vichy
ANT Antibes
04/10/2025
ORL Orléans
ROA Roanne
ballerm
Jerome était bel et bien présent face a Champagne et a eu un rôle majeur dans cette victoire. Il a fait l’aller-retour depuis bourg en Bresse avec son oncle uniquement pour participer à ce match, « en mission » de le gagner pour son père qui vivait ses derniers instants. Ils sont rentrés immédiatement samedi, avec sa « mission accomplie, quelques heures avant qu’il ne s’éteigne.
Répondre
(1) J'aime
fred51
Jerome SANCHEZ a joué contre champagne basket vendredi dernier.
Répondre
(0) J'aime
