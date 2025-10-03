Recherche
ELITE 2

Narcisse Ngoy signe un record historique au Poitiers Basket 86

Elite 2 - Le pivot Narcisse Ngoy a écrit une page de l'histoire du Poitiers Basket 86, pour son troisième match : 19 rebonds face à Denain ce mardi 30 septembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Narcisse Ngoy signe un record historique au Poitiers Basket 86

Narcisse Ngoy a signé le record de rebonds de l’histoire de Poitiers en ELITE 2

Crédit photo : Sébastien Grasset
Le Poitiers Basket 86 (PB86) a beau avoir concédé une troisième défaite en autant de rencontres face à Denain-Voltaire (64-76) ce mardi soir, il y a un fait qui est historique et qui est à noter : la performance colossale de son pivot français Narcisse Ngoy (2,14 m, 21 ans). En effet, l’intérieur prêté par la JL Bourg est devenu le premier joueur du club de la Vienne à réaliser un match avec au moins 15 rebonds dans le championnat rebaptisé Élite 2 (ex-Pro B).

Avec ses 9 points, 19 rebonds (12 rebonds défensifs et 7 offensifs) et 4 contres pour 24 d’évaluation en 27 minutes, l’ancien joueur de Saint-Maur, Joinville, Paris, Roanne et Rouen a pratiquement pris autant de rebonds que l’ensemble des intérieurs denaisiens (6 pour Lien Phillip, 5 pour Olivier Cortale, 5 pour Christian Nelson et 4 pour Moulaye Sow). Le champion d’Europe U20 2024 s’offre le record du club en Pro B, détenu jusque-là par Laurence Ekperigin (18, le 11 octobre 2013 contre Souffelweyersheim) comme le rappelle La Nouvelle République.

Narcisse NGOY
Narcisse NGOY
9
PTS
19
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
POI
64 76
DEN

Les rebonds : l’hégémonie de Narcisse Ngoy sous les cercles

Avec 19 rebonds captés, Narcisse Ngoy a clairement dominé dans la raquette, devenant un pilier incontournable de la défense et du rebond offensif de Poitiers. Cette mainmise au rebond avait déjà été entamée dès l’ouverture de la saison avec 13 prises contre Antibes puis 15 pour son deuxième match face au HTV. Ses 4 contres face aux Dragons ont également souligné sa capacité à protéger son cercle. Pour son entraîneur Andy Thornton-Jones, son potentiel est tout simplement immense.

Avec des moyennes de 9,3 points, 15,7 rebonds, 1 passe décisive et 3,7 contres pour 23,3 d’évaluation en 29 minutes sur trois matches de championnat, le Francilien est à l’heure actuelle le meilleur rebondeur, contreur et la meilleure évaluation de l’Elite 2, à seulement 21 ans. Voilà qui promet.

Poitiers
Poitiers
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
beetlejuice53
En voilà un qui a bien travaillé cet été !!!
Répondre
(0) J'aime
lefree74
des stats digne dun petit Shaquille O'Neal !!!!😱, une pensée pour notre ami poitevin qui est en PLS depuis le début de saison et qui va sûrement voir partir Narcisse a mi saison !!!!
Répondre
(0) J'aime
