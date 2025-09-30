Recherche
ELITE 2

Narcisse Ngoy, un début de saison très prometteur à Poitiers

ÉLITE 2 - Malgré un début de saison compliqué pour le PB86, Narcisse Ngoy s’impose comme une révélation individuelle en Élite 2, affichant des statistiques impressionnantes dès ses premières sorties.
00h00
Narcisse Ngoy, un début de saison très prometteur à Poitiers

Narcisse Ngoy lors de la présentation de l’équipe de Poitiers cet été

Crédit photo : PB 86 / Florentin Bruère

Le Poitiers Basket 86 est encore à la recherche de son premier succès en Élite 2 cette saison. Mais au cœur d’un collectif diminué par les blessures, Narcisse Ngoy (2,14 m, 21 ans), prêté par la JL Bourg, attire déjà les regards. Auteur d’un début de saison prometteur, le jeune pivot s’impose comme l’une des attractions de ce début d’exercice.

Un parcours en ascension constante

Narcisse Ngoy a découvert le basket à Saint-Maur à 13 ans, inspiré par sa mère, ancienne joueuse. Passé par Joinville durant trois saisons, il a ensuite joué un an pour les U18 du Paris Basketball, où il a rapidement fixé son objectif : devenir professionnel. Après s’être délocalisé à Roanne, où il a réalisé quelques apparitions en Betclic ÉLITE, il a rejoint Rouen en Élite 2 avant de signer un contrat longue durée de quatre ans avec la JL Bourg-en-Bresse, club engagé en EuroCup.

En prêt à Poitiers cette saison, il suit les traces de grands gabarits comme Moustapha Fall ou Jonathan Jeanne, passés eux aussi par le PB avant d’accéder à de plus hautes sphères. « Je me suis dit que j’étais un peu son remplaçant mais avec des qualités différentes », confie-t-il dans La Nouvelle République au sujet de Jeanne.

Narcisse NGOY
Narcisse NGOY
10
PTS
13
REB
2
PDE
POI
79 87
ANT

Un impact immédiat dans l’Élite 2

Dès ses premiers matchs, Narcisse Ngoy s’est imposé dans la raquette. Après deux journées, le champion d’Europe U20 2024 est le meilleur rebondeur du championnat (14 prises par match), le deuxième contreur (3,5) et occupe la deuxième place à l’évaluation (23), avec une adresse de 87,5 % près du cercle. « Je suis plutôt adroit près du cercle et la défense est l’une de mes forces. Je dois encore travailler ma mobilité, ma vitesse et mon tir à mi-distance », reconnaît-il.

Narcisse Ngoy et Poitiers ont perdu chez le HTV (photo : Sébastien Grasset)
Narcisse Ngoy est un gros atout pour Poitiers (photo : Sébastien Grasset)

Pour son entraîneur Andy Thornton-Jones, le potentiel est immense : « Narcisse dispose d’un grand gabarit. Il est robuste, dissuasif, avec un vrai sens du contre et du rebond. Mais c’est encore un diamant brut. Sa marge de progression est énorme alors qu’il est déjà capable de peser sur un match d’Élite 2. »

Narcisse NGOY
Narcisse NGOY
9
PTS
15
REB
1
PDE
HTV
88 79
POI

Poitiers doit lancer sa saison

Malgré l’éclosion de sa recrue, Poitiers reste sur deux défaites (Antibes et Hyères-Toulon) et une élimination précoce en Coupe. Privé de Marcus Hammond et Ivan Ramljak, le PB peine à trouver son rythme offensif. Ngoy veut rester optimiste : « C’est effectivement plus compliqué collectivement. Mais je sais que nous allons rebondir. »

Dès ce mardi soir face à Denain, l’intérieur espère contribuer à une première victoire, dans ce qui s’annonce comme « un match intense et physique ».

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
valduhavre
Je l'avais vu en amical avec Rouen en août 2024. On sentait déjà le potentiel!
lefree74
en espérant qu'il rejoigne la JL après et non pas un programme australien ou serbe !!
