Il ne reste (déjà) plus qu’une équipe invaincue à domicile en Betclic ÉLITE

Entre Abdoulaye Ndoye et Le Mans Sarthe Basket, un seul allait pouvoir continuer sa série… Joueur du MSB l’an dernier, l’arrière strasbourgeois avait pris part aux huit victoires consécutives des Sarthois à Antarès, devenues onze récemment, puisque Le Mans était la dernière équipe invaincue à domicile en Betclic ÉLITE avec Strasbourg, son adversaire de samedi.

Mais du coup, vu que la SIG est venue créer la sensation dans l’antre mancelle (72-84), Abdoulaye Ndoye a eu le dernier mot face à son ancien club et n’a plus connu, personnellement, la défaite à domicile depuis le 26 janvier 2025 (74-81 contre Monaco).

C’était bien un objectif pour la SIG

« On avait l’objectif d’être la dernière équipe invaincue à domicile en championnat et on l’a rempli », a glissé le vainqueur de l’EuroCup 2021 dans les colonnes des DNA en conférence de presse.

Co-leader surprise de Betclic ÉLITE (5v-2d), après deux saisons en-deçà des attentes, la SIG Strasbourg est donc la dernière équipe à ne toujours pas avoir connu la défaite dans sa salle. Certes, avec seulement sept journées de jouées, l’échantillon est assez faible mais les hommes de Janis Gailitis ont successivement fait tomber Le Portel (80-75), Nanterre (84-74) et Nancy (86-82).

Il avait fallu attendre le printemps lors des dernières saisons…

Ce qui surprend est surtout la rapidité avec laquelle (quasiment) toutes les équipes ont perdu à la maison. Ainsi, tous les gros ont lâché d’emblée : l’AS Monaco (2e journée contre Chalon), Paris (3e journée contre Monaco) ou l’ASVEL (4e journée, aussi face à Monaco) ont rapidement montré des signes de fébrilité, de même que les outsiders Bourg (5e journée contre Cholet) ou Cholet Basket (6e journée face au Mans).

Par exemple, la saison dernière, il a fallu patienter jusqu’en mars pour vivre les premières défaites de Paris (20e journée) et Monaco (22e journée à la maison). En 2023/24, la Roca Team avait même fait encore mieux, simplement défaite le 7 avril, lors de la 28e journée, pour la première fois.

Dijon 2013/14, la chimère ?

Alors que Boulazac est attendu la semaine prochaine au Rhénus, la SIG Strasbourg a encore énormément de chemin devant elle avant pour réaliser ce que personne n’a accompli depuis 2013/14 en Betclic ÉLITE : finir la phase régulière sans défaite à domicile. À l’époque, c’est la JDA Dijon de Jean-Louis Borg qui avait signé cette prouesse.