Pierre Vincent tempère les ambitions de coach de Tony Parker : « Ce n’est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur »

Sélectionneur des U18 français champions d’Europe en 2000 à Zadar, Pierre Vincent a vu vendredi 7 novembre l’un de ses anciens joueurs prendre le virage du coaching, et pas des moindres : Tony Parker. L’ancien meneur des Bleus et des San Antonio vient d’être nommé sélectionneur des U17 garçons français pour la campagne de Coupe du Monde 2026, quelques semaines après avoir affirmé son envie de prendre la tête d’une équipe.

Interrogé par nos confrères du Progrès quant à cette prise de fonction, l’actuel conseiller de la sélection féminine chinoise s’est dit “surpris” de voir “TP” se lancer dans le coaching.

« C’est un métier, et il faut l’apprendre »

Si le profil “charismatique et compétiteur” de Parker le convainc, son manque d’expérience le pousse à tempérer les ambitions de son ancien jeune joueur. “C’est bien quand on est passionné. Après, c’est un métier et il faut l’apprendre. […] Ce n’est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur”, avertit-il.

Au-delà de cette grande inconnue, Pierre Vincent craint que Parker ait passé trop vite les étapes, en se voyant confier une sélection de jeunes. “Le mieux quand on débute, c’est d’être assistant et d’aller travailler avec quelqu’un qui connaît le métier”, illustre-t-il avec la carrière du frère de Tony, T.J. Parker qui fait ses preuves au Bayern Munich à côté de Gordon Herbert. Une chose est certaine pour lui : cette nouvelle expérience n’épargnera pas Tony Parker de pression. Mais il n’y a “aucun risque”, voyant Parker “assez épais pour endurer ça. Cela ne lui fait pas peur !”