Équipe de France

Pierre Vincent tempère les ambitions de coach de Tony Parker : « Ce n’est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur »

EQUIPE DE FRANCE - Sélectionneur des Bleus U18 de Parker, Diaw et Turiaf à l’Euro 2000, Pierre Vincent s’est montré prudent sur la vitesse à laquelle le nouveau sélectionneur des Bleuets U17 Tony Parker passe les étapes dans sa transition vers le coaching. Au point de les griller ?
00h00
Pierre Vincent veut se montrer prudent et patient quant aux débuts de son ancien joueur Tony Parker dans le coaching.

Crédit photo : Olivier Martin

Sélectionneur des U18 français champions d’Europe en 2000 à Zadar, Pierre Vincent a vu vendredi 7 novembre l’un de ses anciens joueurs prendre le virage du coaching, et pas des moindres : Tony Parker. L’ancien meneur des Bleus et des San Antonio vient d’être nommé sélectionneur des U17 garçons français pour la campagne de Coupe du Monde 2026, quelques semaines après avoir affirmé son envie de prendre la tête d’une équipe.

Interrogé par nos confrères du Progrès quant à cette prise de fonction, l’actuel conseiller de la sélection féminine chinoise s’est dit “surpris” de voir “TP” se lancer dans le coaching.

Équipe de France - La Fédération Française de Basketball a dévoilé la liste des entraîneurs de ses équipes de jeunes, dans laquelle figure le président de l'ASVEL et ancien meneur des Bleus Tony Parker qui prend la tête de l'équipe de France U17.
Tony Parker va lancer sa carrière de coach avec l’équipe de France U17 ! – BeBasket
Rédaction

« C’est un métier, et il faut l’apprendre »

Si le profil “charismatique et compétiteur” de Parker le convainc, son manque d’expérience le pousse à tempérer les ambitions de son ancien jeune joueur. “C’est bien quand on est passionné. Après, c’est un métier et il faut l’apprendre. […] Ce n’est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur”, avertit-il.

Au-delà de cette grande inconnue, Pierre Vincent craint que Parker ait passé trop vite les étapes, en se voyant confier une sélection de jeunes. “Le mieux quand on débute, c’est d’être assistant et d’aller travailler avec quelqu’un qui connaît le métier”, illustre-t-il avec la carrière du frère de Tony, T.J. Parker qui fait ses preuves au Bayern Munich à côté de Gordon Herbert. Une chose est certaine pour lui : cette nouvelle expérience n’épargnera pas Tony Parker de pression. Mais il n’y a “aucun risque”, voyant Parker “assez épais pour endurer ça. Cela ne lui fait pas peur !”

Arthur Puybertier
