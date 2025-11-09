La « très bonne version » de la SIG Strasbourg de Janis Gailitis a battu Le Mans

Au cœur d’un multiplex mouvementé de la septième journée de Betclic ELITE, les Alsaciens ont signé le succès le plus marquant en faisant tomber le MSB chez lui (72-84) pour la première fois de la saison. L’entraîneur letton s’est logiquement réjoui de ce succès après la rencontre, qu’il place “sous le signe de l’effort” selon ses mots sur le site du club.

Le coach alsacien a témoigné sa fierté quant à la copie rendue par son collectif, qui a parfaitement exécuté son plan. “C’était une très bonne version de nous-mêmes. Je suis content de la personnalité de l’équipe. On montre tout le travail fourni depuis le début de la saison. Nous avons fait une bonne analyse et un bon job. Nos joueurs ont fait ce dont on avait besoin pour gagner.”. L’une des clés du succès pour lui a aussi été le “plaisir” de ses joueurs lorsqu’ils “passent un step. On prend du plaisir à jouer, mais aussi à s’entraîner et à préparer les matchs.”

“Nelly Joseph est un joueur spécial”

Dans un soir difficile à l’adresse pour Marcus Keene (5/14), Jānis Gailītis a salué la capacité de l’Américain à trouver les ressorts pour peser sur la rencontre malgré tout. “Il n’était pas forcément dans sa meilleure soirée au tir, mais il a fait 9 passes décisives. Il y a plein d’exemples qui montrent que l’équipe a fait les efforts”.

Alors que la ligne arrière était à la peine, le secteur intérieur s’est mis davantage en évidence, à l’image d’un Nelly Joseph absolument dominant dans la peinture avec 21 points à 10/11 aux tirs et 10 rebonds. L’occasion pour son entraîneur de lui rendre hommage : “Nelly Joseph est un joueur spécial, avec un grand cœur. Il ne se ménage pas sur le terrain. Il était efficace et il a dominé le match. On est très fier de sa performance. C’est un joueur avec beaucoup de potentiel parce qu’il est encore rookie”.

𝗡𝗲𝗹𝗹𝘆 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗘𝗨𝗫 😤 Nelly nous a sorti une performance + que solide ce soir dans la victoire face au MSB ! 🔥 21pts (10/11 à 2pts)

👊 10rbs

👀 1int

💪 1ctr

📊 30d’éval#gosig #strasbourg pic.twitter.com/u4tOsV6JI2 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) November 8, 2025

Désormais dans le groupe de tête de Betclic ELITE, la SIG reçoit Boulazac samedi 15 novembre, avec l’objectif d’engranger un troisième succès de suite en championnat.