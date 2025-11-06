Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges

Les temps sont difficiles pour Victor Wembanyama. Le prodige français des San Antonio Spurs a vécu une soirée compliquée face aux Los Angeles Lakers, s’inclinant sur le score de 118-116. Avec 19 points, 8 rebonds et seulement 35% de réussite aux tirs (5/14) et 5 ballons perdus, Wembanyama n’a pas pu terminer cette rencontre capitale, exclu pour six fautes dans les deux dernières minutes.

L’exclusion est survenue sur un coup d’épaule dans la poitrine de Rui Hachimura, une faute offensive évidente qui a mis fin prématurément au match du Français. Victor Wembanyama a même lâché un juron en regagnant son banc de touche, tandis qu’Hachimura affichait un sourire victorieux. Cette sixième faute illustre parfaitement les difficultés rencontrées par le pivot de San Antonio face à une défense des Lakers particulièrement agressive.

Wemby fouls out with under two minutes to go 👀 pic.twitter.com/yfRDNtnXbX — ESPN (@espn) November 6, 2025

Luka Doncic brille dans un duel de haute volée

De l’autre côté du parquet, Luka Doncic a livré une performance complète avec 35 points (mais à 9/27 aux tirs), 13 passes décisives et 9 rebonds. Le meneur slovène a été partout sur le terrain, notamment dans le premier quart-temps où il a compilé 13 points, 5 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres. Son geste du match restera cette passe de dos, au-dessus de deux défenseurs, pour servir Rui Hachimura à 3-points.

🤯 Rui Hachimura knocked down a three-pointer on an amazing pass from Luka Dončić. Wow! #LakeShow pic.twitter.com/TyNyIlQjoG — Giovanni Rossi (@spawnix) November 6, 2025

L’entraîneur des Lakers JJ Redick avait prévenu ses joueurs avant la rencontre, décrivant Wembanyama comme l’un de ces « joueurs uniques dans cette ligue, capables de plier votre défense et de remettre en cause vos principes ». La stratégie californienne a parfaitement fonctionné, avec un marquage constant et une agressivité de tous les instants pour perturber le rythme du Français.

Malgré un avantage de dix points en faveur des Spurs pendant une grande partie de la rencontre, Los Angeles a su renverser la situation grâce à l’intensité défensive et aux performances offensives de Doncic et Deandre Ayton (22 points, 10 rebonds). La fin de match a été haletante, Julian Champagnie ratant deux lancers francs qui auraient pu envoyer la rencontre en prolongation.

Cette septième victoire en neuf matchs pour les Lakers confirme leur montée en puissance, tandis que Wembanyama devra rapidement trouver des solutions face aux défenses de plus en plus agressives qu’il affronte. Comme l’a reconnu Doncic après la rencontre : « Il est très difficile à analyser. Quelle que soit sa taille, il est incroyable, j’ai beaucoup de respect pour lui. »