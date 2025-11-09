Après une saison en Pré-Nationale, Xane d’Almeida a rejoué au niveau professionnel !

L’histoire était pourtant si belle. L’an dernier, Xane D’Almeida avait choisi d’opter pour son club d’enfance, Pau-Nord-Est, qu’il avait contribué à maintenir en Pré-Nationale. La boucle était bouclée, la fin parfaite, le vétéran pouvait quitter la scène l’esprit tranquille à 42 ans.

Mais non, l’appel du terrain a été trop fort. Celui de la découverte après toute une carrière passée en France, hormis ses crochets réguliers par le Sénégal pour répondre à l’appel du drapeau.

« J’avais décidé d’arrêter ma carrière »

Loin des joutes de Pré-Nationale, l’ancien meneur d’EuroLeague (40 matchs avec l’Élan Béarnais) a re-goûté au niveau professionnel mi-octobre en accompagnant l’équipe congolaise d’ASB New Generation lors du premier tournoi de qualification pour la BAL.

« J’avais décidé d’arrêter ma carrière », nous confirme le champion de France 2004. « J’ai accompagné mon fils jusqu’à ce qu’il signe en NCAA (Tidiane, à Lindenwood, ndlr). J’avais du temps libre, je suis allé rendre visite à un ami à moi, qui est président d’ASB. Il m’a proposé de jouer pour lui afin de se qualifier pour la deuxième fenêtre. Et j’ai acceptée avec grand plaisir. »

Qualifiés pour l’ÉLITE 16

Mi-octobre, Xane D’Almeida a donc accompagné ASB New Generation à Kinshasa afin d’affronter les Gabonais de Moanda et les Centrafricains de Bantou. Pour une mission accomplie puisque son équipe a décroché l’un des deux billets disponibles pour l’ELITE 16, la suite des hostilités en vue de la BAL.

En difficulté lors du premier match (2 points à 1/8, 6 passes décisives et 5 balles perdues), l’ex-limougeaud a apporté une belle contribution lors du match décisif contre Bantou (7 points à 2/4, 3 rebonds et 3 passes décisives).

« Une petite parenthèse qui a été très agréable »

« J’ai trouvé le niveau intéressant », indique-t-il. « Accompagner tous ces jeunes pour les aider à franchir un palier de la manière dont je pouvais, ça me tenait à cœur. Ça a été chose faite. »

Reste que l’aventure n’a pas vocation à se prolonger, et que Xane D’Almeida devrait retrouver, pour de bon, son costume de basketteur retraité. « C’était juste une petite parenthèse mais qui a été très agréable », conclut-il.