Basketball Africa League (BAL)

Après une saison en Pré-Nationale, Xane d’Almeida a rejoué au niveau professionnel !

Alors qu'il avait décidé d'arrêter sa carrière après sa saison à Pau-Nord-Est en Pré-Nationale, Xane d'Almeida (42 ans) a rejoué lors des qualifications pour la BAL en octobre avec un club congolais.
00h00
Après une saison en Pré-Nationale, Xane d’Almeida a rejoué au niveau professionnel !

Xane d’Almeida a vécu une dernière danse à Kinshasa

Crédit photo : FIBA

L’histoire était pourtant si belle. L’an dernier, Xane D’Almeida avait choisi d’opter pour son club d’enfance, Pau-Nord-Est, qu’il avait contribué à maintenir en Pré-Nationale. La boucle était bouclée, la fin parfaite, le vétéran pouvait quitter la scène l’esprit tranquille à 42 ans.

LIRE AUSSI

Mais non, l’appel du terrain a été trop fort. Celui de la découverte après toute une carrière passée en France, hormis ses crochets réguliers par le Sénégal pour répondre à l’appel du drapeau.

« J’avais décidé d’arrêter ma carrière »

Loin des joutes de Pré-Nationale, l’ancien meneur d’EuroLeague (40 matchs avec l’Élan Béarnais) a re-goûté au niveau professionnel mi-octobre en accompagnant l’équipe congolaise d’ASB New Generation lors du premier tournoi de qualification pour la BAL.

« J’avais décidé d’arrêter ma carrière », nous confirme le champion de France 2004. « J’ai accompagné mon fils jusqu’à ce qu’il signe en NCAA (Tidiane, à Lindenwood, ndlr). J’avais du temps libre, je suis allé rendre visite à un ami à moi, qui est président d’ASB. Il m’a proposé de jouer pour lui afin de se qualifier pour la deuxième fenêtre. Et j’ai acceptée avec grand plaisir. »

Qualifiés pour l’ÉLITE 16

Mi-octobre, Xane D’Almeida a donc accompagné ASB New Generation à Kinshasa afin d’affronter les Gabonais de Moanda et les Centrafricains de Bantou. Pour une mission accomplie puisque son équipe a décroché l’un des deux billets disponibles pour l’ELITE 16, la suite des hostilités en vue de la BAL.

La joie de Xane d’Almeida et de ses coéquipiers dans le vestiaire après la qualification (photo : FIBA)

En difficulté lors du premier match (2 points à 1/8, 6 passes décisives et 5 balles perdues), l’ex-limougeaud a apporté une belle contribution lors du match décisif contre Bantou (7 points à 2/4, 3 rebonds et 3 passes décisives).

« Une petite parenthèse qui a été très agréable »

« J’ai trouvé le niveau intéressant », indique-t-il. « Accompagner tous ces jeunes pour les aider à franchir un palier de la manière dont je pouvais, ça me tenait à cœur. Ça a été chose faite. »

Reste que l’aventure n’a pas vocation à se prolonger, et que Xane D’Almeida devrait retrouver, pour de bon, son costume de basketteur retraité. « C’était juste une petite parenthèse mais qui a été très agréable », conclut-il.

Jouer à 42 ans pour un club qui s'appelle ASB New Generation ça s'invente pas 😂
