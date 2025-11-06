Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York

La soirée du mercredi 5 novembre en NBA a souri à plusieurs Français, à commencer par Maxime Raynaud et Mohamed Diawara, qui ont ouvert leur compteur de points en carrière NBA. Ousmane Dieng, de retour dans la rotation du Thunder, a livré une prestation sérieuse malgré un manque d’adresse. Rudy Gobert et les Timberwolves, eux, n’ont rien pu faire contre la puissance collective des New York Knicks.

Maxime Raynaud ouvre son compteur en NBA

L’intérieur passé par Stanford a inscrit ses premiers points en NBA sous le maillot de Sacramento. En 15 minutes lors du succès des Kings contre les Warriors (121-116), Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a signé une ligne statistique prometteuse : 6 points à 1/3 au tir et 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 1 contre et 1 interception. Une première apparition remarquée dans un duel de Californie toujours électrique, face à un adversaire relevé.

the first of many NBA buckets for Max Raynaud 🥹👑 pic.twitter.com/cr6LJUCG48 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 6, 2025

Le jeune pivot continue ainsi son apprentissage dans la Grande Ligue, dans un effectif dense mais propice à la progression.

Ousmane Dieng retrouve du rythme avec le Thunder, mais OKC perd pour la première fois

Absent des rotations depuis plusieurs matchs, dernièrement en raison d’une blessure, Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a retrouvé du temps de jeu lors de la défaite du Thunder à Portland (121-119). Aligné 20 minutes par Mark Daigneault, l’ancien joueur de la NBL a manqué d’adresse (1/6 au tir), mais s’est montré actif : 4 points, 6 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive. Une performance solide dans l’engagement et la défense, qui pourrait lui rouvrir les portes d’une rotation plus régulière. Seule ombre sur le tableau : OKC a perdu pour la première fois de la saison. Il n’y a plus d’équipe invaincue cette saison en NBA.

En face, Sidy Cissoko a encore joué 8 minutes, mais hormis 3 rebonds, il s’est fait discret. Rayan Rupert n’est pas entré en jeu.

Ousmane Dieng cette nuit.

Le combo BLOCK-DUNK 🔥 4 PTS, 6 REB, 2 BLK mais un petit 1-6 au tir, et le Thunder qui enregistre sa première défait de la saison (8-1) pic.twitter.com/wuQlgApsB6 — NBA France (@NBAFRANCE) November 6, 2025

Rudy Gobert et Minnesota noyés au Madison Square Garden

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) et les Timberwolves n’ont rien pu faire face à des Knicks irrésistibles, s’inclinant lourdement 137 à 114. Le pivot français a signé un match discret avec 7 points et 9 rebonds à 3/3 au tir. Solide dans ses standards défensifs, il n’a toutefois pas pu contenir le duo intérieur new-yorkais Karl-Anthony Towns – Mitchell Robinson, très inspiré. En face, Guerschon Yabusele a marqué 5 points en 8 minutes alors que Pacôme Dadiet (1 rebond et 1 passe) et Mohamed Diawara (également auteur de ses 2 premiers points en NBA, sur un service de… Dadiet) ont encore droit à la toute fin de match (2 minutes 26 secondes), tout comme leur adversaire et compatriote Joan Beringer (2 points en 3 minutes 18).

mo diawara's first nba bucket 💪 pic.twitter.com/5RzaDX9s70 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 6, 2025

Les Wolves présentent désormais un bilan équilibré (4 victoires et 4 défaites) alors que New York (5-3) vient d’enchaîner trois succès.