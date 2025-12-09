Quatre artistes pour le Skills Challenge 2025 du All-Star Game LNB : qui pour succéder à T.J. Shorts ?

Après l’identité des participants au concours à 3-points du prochain All-Star Game LNB 2025, la composition du Skills Challenge a été dévoilée ce mardi 9 décembre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’esthétisme sera au rendez-vous avec les quatre participants annoncés, à savoir : Nadir Hifi, Elie Okobo, Clarence Nadolny et Marcus Keene.

SKILLS 1V1 – All Star Game 2025 Quatre artistes du handle, quatre styles… un seul objectif : prendre le dessus en 1 contre 1. Hifi, Keene, Nadolny, Okobo : qui fera parler sa classe à l’Accor Arena ? ✨🏀 RDV le 28 décembre 2025 !#AllStarGame #Basketball #BetclicElite pic.twitter.com/EZ25m7VYhi — All Star Game (@ASGLNB) December 9, 2025

Trois Français face à un Américain

Qui pour succéder à T.J. Shorts au palmarès du Skills Challenge : un autre Parisien avec Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans), le finaliste de l’an dernier Élie Okobo (1,91 m, 28 ans) ou bien une surprise en la personne du Strasbourgeois Marcus Keene (1,75 m, 30 ans) ou du Chalonnais Clarence Nadolny (1,92 m, 25 ans) ? Les trois joueurs français tenteront d’enrayer la main mise des Américains sur ce trophée, ces derniers ayant remporté les six dernières éditions.

Et ce malgré un changement de formule en 2024 de ce concours des meneurs. Si la qualification pour la finale est restée identique, à savoir ressortir vainqueur d’un duel lors d’un parcours mêlant dribbles, passes et tirs, le format de la finale a changé pour un format 1 vs 1. L’an dernier, T.J. Shorts et Elie Okobo ont réservé un bel affrontement de l’exercice, finalement remporté par l’ancien meneur du Paris Basketball.

Kglelelrlrlflflflrlflr YESSSSSS LA WIN POUR TJ EN 1v1 CONTRE ELIE OKOBO 🖤❤️💙 pic.twitter.com/f4P5nEu17R — Paris Basketball (@ParisBasketball) December 29, 2024

Déjà présents dans les effectifs France et Monde du All-Star Game, Nadir Hifi, Elie Okobo et Marcus Keene auront également l’opportunité de repartir de l’Accor Arena avec un trophée individuel. En plus de figurer chacun parmi les meilleurs marqueurs de Betclic ELITE (2e pour Hifi, 4e pour Okobo et 15e pour Keene), ce trio de joueurs arrières est l’un des plus techniques de toute la LNB.

Pour Clarence Nadolny, cette invitation au Skills Challenge va pouvoir lui permettre de vivre l’ambiance de cet événement de la fin d’année en Betclic ELITE.