Betclic Élite

Quatre artistes pour le Skills Challenge 2025 du All-Star Game LNB : qui pour succéder à T.J. Shorts ?

Betclic ELITE - Quatre joueurs vont s'affronter pour le concours du Skills Challenge 2025 du All-Star Game LNB : Nadir Hifi, Elie Okobo, Clarence Nadolny et Marcus Keene.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nadir Hifi pour succéder à T.J. Shorts lors du Skills Challenge du ASG ?

Crédit photo : Cécile Thomas

Après l’identité des participants au concours à 3-points du prochain All-Star Game LNB 2025, la composition du Skills Challenge a été dévoilée ce mardi 9 décembre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’esthétisme sera au rendez-vous avec les quatre participants annoncés, à savoir : Nadir Hifi, Elie Okobo, Clarence Nadolny et Marcus Keene.

Trois Français face à un Américain

Qui pour succéder à T.J. Shorts au palmarès du Skills Challenge : un autre Parisien avec Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans), le finaliste de l’an dernier Élie Okobo (1,91 m, 28 ans) ou bien une surprise en la personne du Strasbourgeois Marcus Keene (1,75 m, 30 ans) ou du Chalonnais Clarence Nadolny (1,92 m, 25 ans) ? Les trois joueurs français tenteront d’enrayer la main mise des Américains sur ce trophée, ces derniers ayant remporté les six dernières éditions.

Et ce malgré un changement de formule en 2024 de ce concours des meneurs. Si la qualification pour la finale est restée identique, à savoir ressortir vainqueur d’un duel lors d’un parcours mêlant dribbles, passes et tirs, le format de la finale a changé pour un format 1 vs 1. L’an dernier, T.J. Shorts et Elie Okobo ont réservé un bel affrontement de l’exercice, finalement remporté par l’ancien meneur du Paris Basketball.

Déjà présents dans les effectifs France et Monde du All-Star Game, Nadir Hifi, Elie Okobo et Marcus Keene auront également l’opportunité de repartir de l’Accor Arena avec un trophée individuel. En plus de figurer chacun parmi les meilleurs marqueurs de Betclic ELITE (2e pour Hifi, 4e pour Okobo et 15e pour Keene), ce trio de joueurs arrières est l’un des plus techniques de toute la LNB.

Pour Clarence Nadolny, cette invitation au Skills Challenge va pouvoir lui permettre de vivre l’ambiance de cet événement de la fin d’année en Betclic ELITE.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.

lulutoutvert- Modifié
le 28 décembre, la fête du jour, c'est la Saint "Innocents" exactement parfait pour y placer le ASG. on pourrait aussi appeler cela la Saint "Gogos". Pour voir un match sans intérêt, les concours sont surement moins insipides, mais perso, ce sera sans moi (ni dans la salle, ni à la TV). c'est peut-être fait pour que les joueurs américains ne s'emmerdent pas chez eux pendant les fêtes :-)
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Et t'as écrit un si long message pour nous dire tout le mal que tu en penses... C'est aussi l'occasion pour certains parents de faire un cadeau sympa à leurs enfants. Ou une porte d'entrée facile dans l'univers du basket...
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
oui, mais après, il ne faut pas croire que tous les matchs suivants vont ressembler à ce show.
(0) J'aime
