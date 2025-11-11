Michael Stockton de retour en Bourgogne, mais à Dijon cette fois

Michael Stockton (1,85 m, 36 ans) continue son aventure en Bourgogne. Mais pas à l’Élan Chalon, non le fils de la légende John Stockton a cette fois signé à la JDA Dijon, en qualité de remplaçant médical de Justin Bibbins, arrêté pour deux à trois mois de compétition, selon nos informations.

Dijon plutôt que Saint-Quentin pour Stockton

Après avoir joué à Cholet (de 2019 à 2021), Champagne Basket (2021-2022), l’Élan béarnais (2022-2023), le BCM Gravelines-Dunkerque (2023-2024) et l’Élan Chalon (2024-2025), le natif de Spokane (Washington) va jouer pour un sixième club du championnat de France. Sans club depuis son départ de l’Élan Chalon, Michael Stockton avait le choix entre la JDA et le Saint-Quentin Basketball, club à la recherche d’un meneur de jeu avec la blessure de Lucas Boucaud et les difficultés du poste 2/1 Liam O’Reilly, dont le départ est projeté.

Déjà six clubs en Betclic ÉLITE

Mais c’est donc à Dijon que Michael Stockton va continuer sa carrière. Là-bas, l’ancien meneur de Westminster College va aider David Holston et Axel Julien à la mène. L’Étasunien pourra aussi retrouver régulièrement en dehors du basket son grand ami Jeremiah Hill, prolongé lui par l’Élan Chalon. Surtout, Stockton espère amener une nouvelle dynamique alors que l’équipe de Laurent Legname pointe à la 12e place du classement de Betclic ELITE, avec cinq défaites en sept matches. Son arrivée à Chalon en novembre 2024 s’était réalisée avait fait son effet puisqu’avec lui le club bourguignon a remporté 16 victoires pour 11 défaites. Surtout, Stockton avait réussi à conjurer le sort après avoir connu deux relégations sportives en Pro B, à Champagne Basket en 2022 puis l’Élan béarnais en 2023.

PROFIL JOUEUR Michael STOCKTON Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 36 ans (07/05/1989) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8 #105 REB 2,9 #102 PD 5,4 #6

Dijon – Gravelines-Dunkerque, un duel qui sent la poudre samedi

Son activité (8 points à 42,9% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds, 5,4 passes décisives en 24 minutes) ne fera en tout cas pas de mal à une formation qui dispute deux matches par semaine et présente de grosses difficultés dans le contrôle du rebond (seulement 43,2% des rebonds disponibles contrôlés, 15e sur 16 en Betclic ELITE devant Gravelines-Dunkerque). Si son arrivée est finalisée à temps, il pourra être qualifié à temps pour affronter le BCM Gravelines-Dunkerque ce samedi 15 novembre, dans un match de bas de tableau déjà décisif.