Betclic Élite

Michael Stockton de retour en Bourgogne, mais à Dijon cette fois

Betclic ÉLITE - Michael Stockton va effectuer son retour en Betclic ÉLITE et même en Bourgogne. Mais après avoir joué à Chalon, le meneur de jeu étasunien rejoint cette fois la JDA Dijon.
00h00
Résumé
Michael Stockton de retour en Bourgogne, mais à Dijon cette fois

Michael Stockton va devenir le coéquipier d’Axel Julien à la JDA Dijon

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

Michael Stockton (1,85 m, 36 ans) continue son aventure en Bourgogne. Mais pas à l’Élan Chalon, non le fils de la légende John Stockton a cette fois signé à la JDA Dijon, en qualité de remplaçant médical de Justin Bibbins, arrêté pour deux à trois mois de compétition, selon nos informations.

Dijon plutôt que Saint-Quentin pour Stockton

Après avoir joué à Cholet (de 2019 à 2021), Champagne Basket (2021-2022), l’Élan béarnais (2022-2023), le BCM Gravelines-Dunkerque (2023-2024) et l’Élan Chalon (2024-2025), le natif de Spokane (Washington) va jouer pour un sixième club du championnat de France. Sans club depuis son départ de l’Élan Chalon, Michael Stockton avait le choix entre la JDA et le Saint-Quentin Basketball, club à la recherche d’un meneur de jeu avec la blessure de Lucas Boucaud et les difficultés du poste 2/1 Liam O’Reilly, dont le départ est projeté.

Déjà six clubs en Betclic ÉLITE 

Mais c’est donc à Dijon que Michael Stockton va continuer sa carrière. Là-bas, l’ancien meneur de Westminster College va aider David Holston et Axel Julien à la mène. L’Étasunien pourra aussi retrouver régulièrement en dehors du basket son grand ami Jeremiah Hill, prolongé lui par l’Élan Chalon. Surtout, Stockton espère amener une nouvelle dynamique alors que l’équipe de Laurent Legname pointe à la 12e place du classement de Betclic ELITE, avec cinq défaites en sept matches. Son arrivée à Chalon en novembre 2024 s’était réalisée avait fait son effet puisqu’avec lui le club bourguignon a remporté 16 victoires pour 11 défaites. Surtout, Stockton avait réussi à conjurer le sort après avoir connu deux relégations sportives en Pro B, à Champagne Basket en 2022 puis l’Élan béarnais en 2023.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Michael Stockton.jpg
Michael STOCKTON
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 36 ans (07/05/1989)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
8
#105
REB
2,9
#102
PD
5,4
#6

Dijon – Gravelines-Dunkerque, un duel qui sent la poudre samedi

Son activité (8 points à 42,9% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds, 5,4 passes décisives en 24 minutes) ne fera en tout cas pas de mal à une formation qui dispute deux matches par semaine et présente de grosses difficultés dans le contrôle du rebond (seulement 43,2% des rebonds disponibles contrôlés, 15e sur 16 en Betclic ELITE devant Gravelines-Dunkerque). Si son arrivée est finalisée à temps, il pourra être qualifié à temps pour affronter le BCM Gravelines-Dunkerque ce samedi 15 novembre, dans un match de bas de tableau déjà décisif.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Dijon
Dijon
Commentaires

lulutoutvert
génial qu'il revienne en France.
