Michael Stockton à la mène de l’Élan Chalon

Battu par le Limoges CSP ce vendredi (74-68), avant-dernier de Betclic ÉLITE avec une victoire en sept matches, l’Élan Chalon est en grande difficulté dans l’organisation de son jeu. Depuis le début de saison, Savo Vucevic ne cesse de déplorer l’absence d’un patron à la mène, regrettant notamment les fulgurances et intermittences de Jeremiah Hill.. Dans le but d’y remédier, le club a officialisé la signature de Michael Stockton (1,85 m, 35 ans).

Bien connu du championnat de France pour avoir joué à Cholet, Champagne Basket, Pau-Lacq-Orthez ou encore Gravelines-Dunkerque, le fils du légendaire John Stockton tournait la saison dernière à 9,3 points à 47% de réussite aux tirs (dont 38,9% à 3-points), 3,8 passes décisives, 2 rebonds, 1,2 interception pour 9,8 d’évaluation en 24 minutes de moyenne.

Maître ès lutte pour le maintien

Point intéressant pour l’Élan : il possède une grande expérience de la lutte pour le maintien, puisque c’est la quatrième fois d’affilée qu’il débarque dans une situation similaire. Les deux premières fois, à Châlons-Reims et l’Élan Béarnais, cela n’avait pas fonctionné et il avait connu deux descentes d’affilée. Mais l’an dernier, en débarquant dans un BCM à 0-8, il a contribué à renverser une situation désespérée et avait participé au fantastique sauvetage du club maritime. Attendu sur le sol français ce dimanche, il tentera d’apporter tout son vécu gravelinois et son expérience globale au collectif bourguignon.

L’avis du directeur sportif Julien Espinosa sur la signature de Michael Stockton à l’Elan Chalon : “Depuis le début de la saison les performances de l’équipe pro sont en dessous des attentes du club. Face à un calendrier particulièrement exigeant et avec un effectif grandement renouvelé, nous avons souhaité chercher des solutions en interne sans changer l’effectif jusqu’au cette semaine. Malgré notre belle victoire contre l’ASVEL à domicile, équipe invaincue jusqu’alors, notre performance sur la journée suivante à Nanterre nous a confirmé que l’équipe avait besoin d’un réajustement pour se redresser. C’est pour cette raison que nous vous annonçons l’arrivée de Michael Stockton, bien connu des parquets français puisqu’il a joué sous les maillots de plusieurs clubs de Betclic. Michael est un véritable meneur de jeu, que nous avons recruté afin d’apporter de la stabilité à notre performance collective. Nous savons qu’il est un meneur d’hommes, excellent communiquant sur le terrain et parfaitement capable d’être le relai du coaching staff pendant les matchs. Avec Michael Stockton à la mène, l’équipe bénéficiera d’une plus value significative dans le leadership technique nécessaire à ce groupe. Nous sommes convaincus que ce renfort apportera à notre équipe une valeur supplémentaire qui nous fait actuellement défaut pour être compétitifs en Betclic Élite.”