Soirée parfaite pour Nicolas Lang et Limoges : un record et une victoire contre l’Élan Chalon !

Limoges voulait voir deux choses se réaliser à l’occasion de la réception de l’Élan Chalon ce vendredi 1er novembre : la victoire, évidemment, pour poursuivre la série d’invincibilité à Beaublanc, ainsi que le record de Nicolas Lang. Si ce dernier a été rapide à obtenir, dès la 3e minute de jeu, le succès contre Chalon-sur-Saône (74-68) a été en revanche plus long à se dessiner.

𝗟𝗔 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗙’ 💪 Dans SA soirée de gala, Nicolas Lang est devenu le meilleur shooteur à 3️⃣ points de #BetclicELITE en sortant une performance majuscule pour mener le @limogescsp à la victoire : ⭐️ 23 PTS

⭐️ 4 PDS

⭐️ 2 RBDS

⭐️ 5 FAUTES PROVOQUÉES

⭐️ 21 D’EVAL pic.twitter.com/FLOAOmwzwh — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 1, 2024

L’aide d’Alexandre Chassang pour terminer en beauté la soirée de Nicolas Lang

Plus long d’abord car le match, après 2 minutes et 14 secondes de jeu, a été interrompu pour rendre hommage à Nicolas Lang, tout juste auteur de son tir à 3-points n°756. Après avoir notamment reçu un cadre des mains de son maître shooteur, son papa, le capitaine du Cercle Saint-Pierre n’a pas perdu le fil de sa rencontre pour autant, terminant la partie avec 23 points et trois autres tirs à 3-points (8/14 aux tirs au global), avec également 4 passes décisives et 5 fautes provoquées. Et il fallait bien cette performance de l’Alsacien pour se défaire de son club formateur, l’Élan Chalon.

Encore au contact au début du 4e quart-temps (59-59, 32′), la formation de Savo Vucevic n’a pas pu gâcher la soirée de Nicolas Lang, bien aidé en fin de partie par un Alexandre Chassang retrouvé, auteur de son meilleur match de la saison (18 points à 8/12 aux tirs). « C’était la soirée parfaite », résumait ainsi Nicolas Lang. Avec cette victoire, le Limoges CSP vire en positif après sept matchs (4 victoires – 3 défaites). Les joueurs, le club et les supporters limougeauds peuvent savourer, après avoir enchaîné les galères ces derniers mois…