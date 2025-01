Marc-Owen Fodzo Dada, le nouveau leader du SLUC Nancy : « J’ai appris à développer mes armes »

Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 18 ans) a terminé l’année 2024 avec une série de grosse performances. Promu leader de l’effectif Espoirs du SLUC Nancy à l’été 2024 après le départ de nombreux cadres champions de France de la catégorie, l’arrière est en train de se faire un nom. Lors de la 12e journée, face aux Espoirs de l’ASVEL. Marc-Owen est ressorti de la rencontre avec 30 points, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d’évaluation en 40 minutes. Grâce à cette performance, Nancy a pu s’imposer 72 à 54.

Autrement, le champion de France U21 2024 avait déjà atteint la barre des 30 points à l’issue de la huitième journée de compétition. Nancy était alors opposé aux Espoirs du BCM. Face au meilleur marqueur du championnat (23,6 points) Evan Boisdur (1,82 m, 19 ans), joueur de la génération précédente (2005), Marc-Owen a terminé le match avec 30 points et 30 d’évaluation en 36 minutes. Une performance qui a permis au SLUC de l’emporter 73 à 53 face à une formation qui faisait partie des toutes meilleures de la ligue en début de saison. Pour commencer 2025, l’ancien joueur de Challans détient la meilleure évaluation moyenne (23,6) et occupe la place de deuxième meilleur marqueur avec 22 points de moyenne.

Des débuts au basket à cause d’un mauvais bus emprunté

Ce n’était pas une carrière de basketteur que le MVP des All Parisian Games espérait au départ, mais un parcours de haut-niveau dans le football. Mais une personne était contre cette décision, sa mère. « Elle n’aimait pas la mentalité du foot, pour elle c’est un sport de voyous », assume-t-il. Il a donc décidé de se tourner vers l’athlétisme. « Je devais me rendre à un stade d’athlétisme, mais j’ai pris le mauvais bus. Je me suis retrouvé dans une salle de basket, c’est là où j’ai pu y jouer pour la première fois, j’ai aimé et j’ai continué », confie-t-il. C’est donc à 7 ans à La Courneuve qu’il démarré en U9 (mini-poussins) et a continué à y jouer jusqu’en U17. Alors qu’il n’avait pas été remarqué par un centre de formation, il a finalement tapé dans l’œil du Vendée Challans Basket en U16, au point d’intégrer le club vendéen en deuxième année U18. Très productif pour sa première saison en U18 ELITE, il a convaincu le SLUC Nancy de lui proposer de rejoindre son centre de formation. Ce qu’il a accepté.

Le seul champion de France 2024 encore dans l’effectif du SLUC

Arrivé en fin de cycle avec de nombreux U21, l’effectif de Nancy a dû être totalement réorganisé à l’intersaison. Seul Marc-Owen est resté au sein de l’effectif Espoirs, une situation qu’il a légèrement appréhendée. « Au début, ça fait peur, tu te dis que tu ne connais personne. Mais on s’y habitue vite ». Cependant, il reste ambitieux pour cette saison et ambitionne de gagner un nouveau titre. « Si on joue comme on sait jouer, on peut y arriver », affirme-t-il.

Ce renouvellement a été bénéfique pour le Séquano-Dionysien qui jouit désormais du premier rôle. En 2023-2024, il tournait à 5,7 points de moyenne. Petit à petit, il avait gagné la confiance de son coach Pierre Verdiere. « Dans un premier temps, j’ai progressé, et dans un second, le coach m’a donné plus de responsabilités. J’ai plus de temps de jeu, le jeu passe plus par moi, je dois plus le créer. Ce qui n’était pas le cas l’année dernière. » Une place de leader qui lui convient bien. « Ça me permet d’avoir plus de ballons et de pouvoir mieux m’exprimer sur le terrain en faisant gagner mon équipe », a-t-il poursuivi. « C’est l’année pour me faire connaître. »

Une progression accompagnée de beaucoup de visionnages de matches de basket. « J’ai appris à développer mes armes en regardant du basket, plus particulièrement l’EuroLeague. » Pour s’inspirer, le jeune joueur préfère se pencher sur le basket européen plutôt que sur la NBA. « Je trouve les matchs de saison NBA trop longs, avec beaucoup de pauses et de pubs. L’EuroLeague c’est toujours à fond, il n’y a pas de moment de répit », avance-t-il, lui qui ne cache par ses grosses ambitions pour la suite de sa carrière : « Je veux gagner des trophées, finir MVP et être dans le 5 majeurs idéaux ».

« Il faut que je continue de travailler mon tir et ma vision de jeu » Marc-Owen Fodzo Dada

Mais avant cela, Marc-Owen Fodzo Dada a encore du chemin à accomplir, lui qui cumule les cours, les entraînements espoirs et ceux de l’effectif professionnel. « J’ai eu un petit temps d’adaptation au début. Je stressais et je craignais de tenter certaines choses. Mais au fur et à mesure, tu t’habitues », raconte-t-il au sujet de ses premiers entraînements dans le groupe de Sylvain Lautié. Toutefois, sa première entrée en match officiel n’a pas encore eu lieu. Le numéro 4 du SLUC a encore des progrès à faire afin de convaincre le staff lorrain de le lancer. « Il faut que je continue de travailler mon shoot, ma vision de jeu et que je perde moins de ballons », estime-t-il.

Inspiré par le meneur du Zalgiris Kaunas, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans), Marc-Owen veut toutefois vite avancer. « Mon but est de jouer en pro le plus vite possible ».