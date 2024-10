Evan Boisdur cartonne encore et Gravelines confirme face à Cholet

Après trois journées de championnat Espoirs ÉLITE, trois formations demeurent invaincues : la JL Bourg, qui a confirmé à Nanterre, Le Mans qui s’est imposé de 16 points à Strasbourg (64-80), et Gravelines-Dunkerque qui est allé l’emporter à Cholet (78-80). Champion de France U18 en 2023, le BCM dispose d’une belle génération alors même que Roman Domon (2,07 m, 19 ans) est passé à temps plein chez les professionnels. Si le transfuge de Cholet Elidjah-Gabriel Lamart (1,95 m, 19 ans) et le champion d’Europe U16 Louka Letailleur sont importants, un joueur sort du lot : Evan Boisdur (1,82 m, 18 ans).

Evan Boisdur has been the top scorer in Espoirs elite this year so far, putting up ridiculous stats

29.3 PPG

7.0 RPG

3.0 APG

3.3 SPG

2.3 BPG

49% FG

38% 3P

76% FT

The 6’0 18 year old guard has had a phenomenal first few games and should be getting more looks from coaches pic.twitter.com/ewKBZZBjUv

— nbadraftpoint (@draftpoint2024) October 5, 2024