Evan Boisdur marque 33 points avec le BCM, Nancy et Bourg redémarrent avec une victoire

La première journée des Espoirs ÉLITE a accouché d’une série de grosses performances individuelles. Les jeunes voulant montrer qu’ils sont prêts à passer un cap sont nombreux dans un championnat de plus en plus talentueux. La première journée qui a eu lieu ce samedi 21 septembre n’a rassemblé que 7 matchs, étant donné le report de la rencontre entre Cholet et Dijon chez les pros. Et dans ces 7 matchs, il y a eu quatre performances de joueurs au-delà des 25 points. À commencer par la plus impressionnante de toutes, celle du jeune gravelinois Evan Boisdur (1,82 m, 18 ans). Dans un effectif “libéré” par le départ de ses grands amis Roman Domon et Hugo Boumpoutou chez les pros, ses responsabilités ont augmenté en flèche. Dans la victoire des siens contre Paris, le meneur a pris 22 tirs (13 réussis), pour un total de 33 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 33 d’évaluation. Ses lieutenants Elidjah-Gabriel Lamart (14 points) et le champion d’Europe U16 Louka Letailleur (14 points, 9 rebonds) l’ont bien secondé.

𝐋𝐞𝐬 𝟑𝟑 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐝’𝐄𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐢𝐬𝐝𝐮𝐫 𝐞𝐧 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐬 🔥 Le meneur du BCM a été sans pitié avec Paris pour la première de la saison 😈pic.twitter.com/c06b5EBS2y — GOATOGUY (@goatoguy) September 22, 2024

Dans les autres performances individuelles, on peut compter les 25 points de Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans), qui a signé son premier contrat professionnel et ne devrait pas faire long feu chez les Espoirs. Strasbourg l’a emporté 87-75 contre l’Élan Chalon. Le nouvel arrivant du SLUC Nancy Iliam Févry (1,96 m, 18 ans) a marqué ses retrouvailles avec le basket français par un gros match à 25 points et 10 rebonds. Enfin, Loïs Grasshoff (1,99 m, 20 ans) a planté 25 points et 9 rebonds dans le joli succès du Mans sur le parquet de l’ASVEL (79-82).

Dans les autres matchs, les deux champions de la saison dernière ont réussi leurs débuts. La JL Bourg (Trophée du Futur) a écrasé Le Portel (53-82), de la même manière que l’ont fait les adultes 24 heures auparavant, et prend la première place du classement. Quant à Nancy (champions de France), ils ont battu La Rochelle (71-59).