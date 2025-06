Le duo Noa Essengue / Nolan Traoré aux portes de la NBA : « On a tout fait ensemble »

Voilà un duo qui a franchi toutes les étapes ensemble, et se retrouve encore une fois côte-à-côte sur la plus haute des marches, l’entrée en NBA. Nés à six mois d’écart dans l’année 2006, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) et Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) ont connu des parcours identiques. « On a tout fait ensemble : l’INSEP, les équipes de France U16 et U18, et même notre première fois en équipe de France A » a résumé Essengue lors du point presse de pré-draft des prospects de la Green Room, à New-York.

Comme un symbole, les deux amis étaient programmés à la même heure par la NBA, obligeant les journalistes français présents sur place à se séparer en deux. Sur leurs podium respectifs à quelques mètres d’écart, ils ont parlé avec plaisir l’un de l’autre. « C’est comme un frère pour moi » a dévoilé Essengue, tandis que son comparse a souligné à quel point ils étaient « hyper potes » et qu’ils « s’entraînaient tout le temps ensemble à l’INSEP. »

Le Pôle France et les équipes de France jeunes : des expériences formatrices

Une trajectoire commune qui dure depuis 2021 et leur entrée simultanée au Pôle France. Parmi les deux des trois meilleurs marqueurs de l’équipe en NM1 en 2022/23 à seulement 16 ans, ils ont montré leur précocité. Ils ont aussi montré leurs qualités individuelles en équipe de France jeunes. Même s’ils n’ont jamais fait mieux qu’une troisième place lors des trois EuroBasket jeunes qu’ils ont joués, ils ont attiré les yeux des scouts, avec minimum dix points de moyenne dans quasiment chacune de ces compétitions.

Les mots de Noa Essengue sur Nolan Traoré : « J’espère que ça va bien se passer pour lui demain. C’est un joueur incroyable, qui a beaucoup de qualités comme son premier pas rapide, son drive, et même sa vision de jeu. Il est impressionnant »

Nolan Traore playmaking tape. 1.70 A/TO + 42.8% AST (the highest of this draft class). pic.twitter.com/cCSJl69L3I — Mohamed (@mcfNBA) June 15, 2025

Avec comme apogée l’Euro U18 2024, où l’ailier-fort Essengue a compilé quasiment 18 points et 8 rebonds de moyenne, et le meneur Traoré 14 points et 9 passes décisives. Malgré ces performances et celles d’un Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) à 9 points et 5 rebonds par match (« C’est dingue que je sois ici avec eux deux, si on m’avait dit ça pendant l’Euro je n’y aurai pas cru » a exprimé ce dernier), l’équipe coachée par Régis Boissié n’a pas fait mieux qu’une cinquième place. Ce qui met aussi en exergue leurs défauts comme les pertes de balle ou la sélection de tirs.

Les mots de Nolan Traoré sur Noa Essengue : « C’est un joueur vraiment versatile, il est archi long, il peut défendre plusieurs positions. C’est vraiment un bon joueur, il a trop de potentiel »

Career-high 22 points and 14 rebounds for Noa Essengue exploded in Game 1 of the German playoff semis. The 18-year-old showcased his skill level, fluidity, defensive versatility, and feel for the game, knocking down a pair of 3s and bringing impressive intensity on both ends. pic.twitter.com/JLMjHZGsF0 — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2025

Quel sort à la Draft ?

Mais entre-temps, les compères de la génération 2006 ont accumulé l’expérience d’une saison professionnelle complète. Du côté d’Ulm en Allemagne pour Essengue, et de Saint-Quentin en France pour Traoré. Des saisons solides qui les ont propulsés à la Green Room, réservée au 24 meilleurs prospects de la Draft. Les deux sont projetés dans le Top 20 de la Draft. Depuis la fin des playoffs de Betclic ÉLITE, Traoré a eu le temps de faire cinq workouts avec des franchises NBA. Contrairement à Essengue qui n’en a même pas eu le temps, occupé à disputer les playoffs allemands avec Ulm. Il a d’ailleurs dû quitter ses coéquipiers au milieu des finales contre le Bayern Munich. Un « choix très compliqué », comme il l’a confié, mais établi en accord avec le club.

Ce qui les a conduits tous les deux à New-York, où leur destin des prochaines années sera décidé. Avec une possibilité d’atterrir dans la même franchise ? « Je ne sais pas si c’est vraiment possible avec les choix disponibles… Mais ça serait marrant » sourit le plus âgé des deux.

À New-York,