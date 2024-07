Alexis Ajinça prêt à aider Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr aux Wizards

Retiré des parquets en 2019, Alexis Ajinça franchit les échelons à la vitesse de la lumière dans sa nouvelle vie d’entraîneur. À tel point que le natif de Saint-Etienne a intégré le coaching staff d’une franchise NBA, dans un rôle d’assistant aux Washington Wizards. Un véritable accomplissement sur lequel le champion d’Europe 2013 avec les Bleus est revenu pour nos confrères du Progrès.

« Ça va être encore plus fun »

Nommé entraîneur adjoint de l’équipe de G-League affiliée aux Wizards en 2023, Alexis Ajinça, convaincu par sa capacité à « apporter », avouait ne pas être surpris de son ascension et rappelait comment il avait fait ses preuves au sortir de sa saison avec le Capital City Go-Go. « J’ai commencé à m’occuper des entraînements d’été avec d’autres coachs. J’ai également travaillé sur la Draft et fait des workouts avec des joueurs, en un-contre-un ou deux-contre-deux. En fait, je ne me suis pas arrêté ! »

Un investissement payant pour l’ancien joueur des Pelicans, qui savourait pleinement sa chance et mesurait l’écart de niveau entre la grande ligue américaine et son antichambre. « Entre la G-League et la NBA, c’est très différent. Il y a trente matchs de plus, beaucoup plus d’entraînements, un niveau plus élevé. Ça demande plus de travail mais j’attends beaucoup de joie. Ça va être encore plus fun. »

Et pour faciliter son intégration aux Wizards, Alexis Ajinça pourra compter sur la présence de deux Français au sein de l’équipe l’année prochaine. Outre Bilal Coulibaly (2,03 m, 19 ans), drafté en 7e position en 2023 par la franchise de la capitale fédérale américaine, l’ancien champion de BMX aura la chance de côtoyer une autre pépite tricolore en la personne d’Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans). Deux prospects qu’Ajinça se réjouit déjà de pouvoir « aider ».

Enfin, l’ancien de la SIG espérait avoir le plaisir de croiser la route de son lointain cousin Melvin Ajinca (2,02 m, 20 ans), drafté au second tour par Dallas le 27 juin dernier, dès la saison prochaine. Une perspective de plus en plus hypothétique alors que ce dernier, sans contrat garanti aux Mavs à ce stade, vient de donner son accord à l’ASVEL.