Comme Durant et Antetokounmpo, Alexandre Sarr ne veut pas « s’enfermer dans une case »

À un mois de la Draft, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) est toujours projeté comme le probable premier sélectionné lors du jour J. Sa saison en NBL étant terminée depuis la mi-mars, l’ex-pivot des Perth Wildcats s’est entraîné pendant quelques semaines en Californie, à Santa Barbara. Avant de prendre part au NBA Combine à la mi-mai, où il a impressionné lors des tests physiques et techniques. Ce qui a fait encore monter sa cote. Pourtant, il ne veut toujours pas se projeter aux Atlanta Hawks, qui détiennent le premier choix grâce à une loterie chanceuse. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré dans une rapide interview filmée avec le journaliste de The Athletic Shams Charania. L’occasion aussi pour lui de parler des joueurs qui l’ont inspiré :

Dans une autre interview, il a aussi donné le nom d’Anthony Davis. Pivot de 2,16 m, Sarr est en effet très mobile et peut aussi jouer poste 4. Mais c’est surtout en attaque qu’il s’est inspiré de Durant et Antetokounmpo. Notamment en ajoutant différents dribbles et un shoot en extension à sa panoplie. À la manière d’un Victor Wembanyama, il ne s’est pas empêché de développer certains aspects de son jeu en raison de sa taille et de son poste. Ce qui lui donne un potentiel très haut. Dans cette diversification, un homme a joué un rôle majeur : son frère Olivier, de six ans son aîné et joueur du Thunder en NBA depuis 2021. C’est en tout cas ce qu’Alexandre expliquait à Rafael Barlowe de Locked On NBA Big Board en septembre dernier :

« Quand j’étais plus jeune, j’avais l’habitude de faire à peu près tout sur le court. Je n’étais pas le plus grand parce que je jouais avec des joueurs deux ans plus âgés. J’étais un ailier et je devais trouver d’autres moyens de marquer, parce que je n’étais pas le plus physique ou athlétique […] Mon frère m’a beaucoup aidé là-dessus, à ne pas me mettre dans une case. Quand je suis allé au Real Madrid, ils voulaient que je joue seulement pivot. Il m’a dit que c’était une bonne chose pour eux, mais que pour moi je devais continuer à ajouter des skills. Pour préparer l’avenir. »

Ces conseils auront été déterminants, puisqu’ils devraient permettre au jeune frère de faire une plus longue carrière dans l’élite du basket mondial que son grand frère.

Potential top 2024 NBA pick Alex Sarr sits down with @Stadium: “I used to watch a lot of Kevin Durant and Giannis. Tall guys that can do anything on the court and don’t put themselves in a box.”

On Atlanta, having an NBA brother, Victor Wembanyama, fishing, and more: pic.twitter.com/ldMfqMjzNU

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 23, 2024