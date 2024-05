Les Hawks repartent de la loterie avec le premier choix de la Draft

Sur les 1000 combinaisons possibles pour obtenir le premier choix, les Hawks n’en avaient que 30. Pourtant, c’est bel et bien l’équipe d’Atlanta qui a été récompensée par la loterie NBA de ce dimanche 12 mai. C’est la première fois depuis 1975 que la franchise repart avec le premier choix. Derrière eux, l’ordre qui était attendu au vu des probabilités a été largement chamboulé. Les Wizards – représentés par Bilal Coulibaly – repartent avec le second choix. Les Rockets ainsi que les Spurs de Victor Wembanyama et Sidy Cissoko complètent le quatuor de tête. De leur côté, les Pistons (5e), les Hornets (6e) et les Blazers (7e) ont été lésés, alors qu’ils avaient de grandes chances de finir dans le top 4.

Maîtres de leur destin, les Hawks pourraient choisir un Français, que ce soit Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) – favori pour être choisi en premier – ou Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) – qui pourrait créer la surprise. Le dernier tricolore à avoir joué sous le maillot d’Atlanta est Timothé Luwawu-Cabarrot, lors de sa dernière pige aux États-Unis en 2021-22. Sarr ou Risacher succéderaient alors à Victor Wembanyama. Ce ne serait que la deuxième fois de l’histoire qu’un pays hors États-Unis place deux de ses joueurs en première position de la Draft deux années d’affilée (après le Canada en 2013 et 2014). Bien sûr, beaucoup de choses vont encore se passer dans les six prochaines semaines, jusqu’à la Draft du 26 et 27 juin. Notamment le NBA Combine et les workouts entre les joueurs et les équipes, qui pourraient changer beaucoup de choses dans les prédictions.

L’ordre complet de la loterie : Atlanta Hawks Washington Wizards Houston Rockets San Antonio Spurs Detroit Pistons Charlotte Hornets Portland Trail Blazers San Antonio Spurs (via Raptors) Memphis Grizzlies Utah Jazz Chicago Bulls Oklahoma City Thunder (via Rockets) Sacramento Kings Portland Trail Blazers (via Warriors)