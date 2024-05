Alexandre Sarr marque des points au NBA Combine

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a marqué des nouveaux points lors du NBA Combine, Chicago (Illinois).

Depuis cette année, tous les prospects à la Draft NBA doivent obligatoirement passer par cette case du NBA Combine. Pendant cet événement d’une semaine, les jeunes joueurs sont mesurés et testés lors de différents tests physiques, médicaux, techniques et psychologiques. De quoi donner plus d’informations aux franchises NBA avant la Draft.

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) est pour l’instant le seul Français présent à Chicago pour le Combine. Risacher, Salaün, Ajinça et Dadiet – dont la saison en Europe n’est pas encore terminée – passeront la même série de tests plus tard dans le processus de pré-draft. Mais il sera difficile pour eux de faire aussi bien que Sarr. Le pivot français a impressionné lors des premiers tests et mesures. Renforçant encore plus son statut de favori pour repartir en n°1 de la Draft.

Son profil physique notamment a de quoi attirer, selon les mesures publiées par Sporting News :

2,13 m sans chaussures (4e plus grand du Combine)

102 kg (13e plus lourd du Combine)

2,24 m d’envergure (5e plus grande du Combine)

2,79 m de portée debout (6e plus haute du Combine)

94 centimètres de détente sèche

Dans la lignée des « intérieurs du futur »

Et c’est pourtant avec ces mesures qui le placent parmi les plus grands et longs de cette Draft qu’il s’est illustré lors des tests techniques. Notamment ceux de mobilité, comme le montre la vidéo ci-dessous. Ou encore son temps de 3,27 secondes au sprint sur 3/4 du court. Le Français, petit frère du joueur NBA Olivier Sarr, semble ainsi entrer dans la lignée de ces intérieurs du futur, qui dénotent par leur mobilité et leur technique malgré leur très grande taille (Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Evan Mobley…). Au Combine, Sarr a aussi réussi les séances de tirs à 3-points, avec un 15/25 (60%) en spot-up et un 13/25 (52%) en mouvement. Sa réussite extérieure comme sa mécanique de tir sont en progression. Alors qu’il n’avait atteint que 29,8% à 3-points cette saison avec Perth en NBL. Si les résultats officiels du Combine sortiront plus tard dans la semaine, ces premiers résultats des exercices qui ont fuité sur les réseaux sociaux soulignent déjà des tendances. Notamment celle que Sarr a de fortes chances d’être drafté le 26 juin prochain par les Atlanta Hawks, qui ont récupéré le premier choix lors de la loterie.