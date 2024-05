Sarr et Risacher toujours en tête du mock-draft d’ESPN

Les Atlanta Hawks se sont emparés ce dimanche 12 mai du 1er choix de la Draft NBA 2024 à la surprise générale. Alors qu’elle ne possédait que 3% de chances de tirer le gros lot, la franchise de Georgie a hérité du précieux sésame pour la première fois de son histoire, coiffant sur le poteau les Wizards, grands favoris du tirage au sort avec les Pistons (14%).

The Atlanta Hawks are officially on the clock with the No. 1 pick ⏰ @DraftExpress and @JeremyWoo project all 58 picks in ESPN's post-lottery 2024 NBA mock draft ➡️ https://t.co/py8lW7X8j7 pic.twitter.com/5AZwmNgcWa — ESPN (@espn) May 12, 2024

Dans une cuvée 2024 annoncée faible où aucun joueur ne s’impose comme un premier choix indiscutable, ESPN continue de penser que le nom d’Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) (2,13 m, 19 ans) sera appelé avant les autres le 26 juin prochain. C’est ce que révèle la dernière mock draft publiée à l’issue de la lottery par le media étasunien, qui voit en l’intérieur de Perth « le big man le plus talentueux de la cuvée, capable d’apporter aux Hawks la taille et le spacing dont ils ont besoin ». Un choix qui permettrait à Atlanta de renforcer son secteur intérieur et à Alexandre Sarr de retrouver une ville qu’il connait bien pour y avoir évolué deux années durant au sein du programme d’Overtime Elite.

Derrière le natif de Bordeaux, ESPN continue de jouer la carte tricolore et maintient Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) en deuxième position. Jonathan Givony voit en l’actuel ailier de la JL Bourg le plus gros talent disponible derrière Sarr et donc un choix logique pour la franchise de Washington, malgré la présence sur l’aile d’un autre jeune joueur Français : Bilal Coulibaly.

Enfin Tidjane Salaun (2,05 m, 18 ans) annoncé top 6 en début d’année, perd du terrain dans cette dernière mouture. Le meilleur jeune de BCL cette saison apparaît à la 14e place du côté de Portland. Au deuxième tour, Pacôme Dadiet (2,00 m, 18 ans) et Melvin Ajinca (2,02 m, 19 ans) sont annoncés 41e et 43e.