Tidjane Salaün (Cholet) élu meilleur jeune de la BCL

Tidjane Salaün (2,06 m, 18 ans) a très logiquement été élu meilleur jeune de la campagne 2023-24 de BCL. À l’occasion du Final Four de la Ligue des champions à Belgrade (Serbie), où Malaga et Tenerife s’affronteront en finale, la 3e compétition européenne a délivré ses récompenses. Parmi elles, l’on retrouve notamment un titre de MVP pour le maestro brésilien de 41 ans Marcelinho Huertas (Tenerife), ainsi que celle de meilleur entraîneur pour la légende grecque Vassilis Spanoulis (Peristeri).

Quelques jours à peine après avoir officialisé son inscription à la Draft NBA 2024, la belle campagne européenne de Tidjane Salaün a donc été récompensée. Pour sa première saison à ce niveau, le prospect a compilé 10,1 points à 43% aux tirs dont 29% à 3-points, et 4 rebonds en 24 minutes de jeu en moyenne. La BCL a été un formidable terrain d’expression pour le frère de Janelle, lui permettant d’avoir plus de répétitions et de faire également de meilleures apparitions en Betclic ÉLITE.